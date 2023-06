Le Guide du Routard lance sa version Occitanie de la visite d’entreprises

Agriculteur, œnologue, maroquinier, potier, vigneron, coutelier, chocolatier... Ce sont 192 entreprises de la région que le célèbre Guide du Routard référence dans sa première édition sur l'Occitanie.

Ce nouveau titre de la collection La visite d'entreprises intervient alors que le guide a déjà couvert les régions Paca et Nouvelle-Aquitaine, avec l'ambition de proposer une nouvelle façon de faire du tourisme. Des géants industriels à l'artisanat de qualité en passant par l'activité agricole, le guide invite à s'arrêter pour découvrir les savoir-faire régionaux, avec l'ambition de développer un tourisme « expérientiel et responsable qui s'inscrit parfaitement dans l'attention grandissante au consommer local » et de répondre à « une tendance qui émerge et permet de découvrir la France autrement, à travers son patrimoine économique vivant », plaide la maison d'édition Hachette Tourisme.

Philippe Gloaguen, le co-fondateur du Guide du Routard, était à Montpellier le 9 juin pour le présenter, aux côtés de la présidente de Région Carole Delga, et de l'association Entreprise et Découverte auxquelles il s'est associé pour produire la première édition de ce guide.

Réconcilier les Français avec les entreprises

« Le Guide du Routard porte une collection économique depuis une quinzaine d'années et qui marche fort, jusqu'à 400.000 exemplaires sur certains titres, déclare Philippe Gloaguen. Le premier guide que nous avions sorti sur l'oeonotourisme en France l'avait aussi été à l'initiative de Carole Delga, il y a quatre ou cinq ans : c'était le premier guide des vins de l'Hérault, avant ceux de Gironde et de Bourgogne qui ont suivi... Le tourisme d'entreprise est une façon différente de voyager à l'heure où on essaie de réduire le tourisme de masse et de désengorger le littoral. Pour les entreprises, c'est une démarche de relations publiques pour mieux faire connaître leurs produits mais aussi une démarche de transmission qui peut faire naître des vocations... Il faut savoir que ce tourisme de savoir-faire est une exception française. »

L'éditeur évoque une autre raison pour justifier ce type de guide : « En France, il y a toujours eu un certain rebus de l'entreprise, quelque chose de négatif, et j'ai voulu, avec ce 5e titre (deux éditions nationales et trois régionales, NDLR), réconcilier les Français avec les entreprises ».

« C'est une initiative conjointe que nous avons voulu porter avec l'agence de développement économique de la Région, Ad'Occ, afin de soutenir la dynamique régionale des entreprises et mettre en avant les savoir-faire régionaux, commente Carole Delga. L'idée nous a séduits. La région compte beaucoup de chef d'entreprises très engagés qui veulent partager leur passion. L'Occitanie compte 400 entreprises ouvertes au public. Les 192 sélectionnées dans le guide ont accueilli 1,5 millions de visiteurs en 2020, plus de 20% sont des touristes étrangers. L'entreprise la plus visitée est celle des Salins à Aigues-Mortes, avec la coopérative oléicole L'Oulibo dans l'Aude, la coutellerie Laguiole dans l'Aveyron et bien sûr Airbus... Sont également référencées des entreprises labellisées "Entreprises du patrimoine vivant" comme Ethiquable ou l'Atelier Tuffery. »

« Un traceur d'itinéraire »

Julien Tuffery dirige l'Atelier Tuffery, à Florac dans les Cévennes lozériennes. Une ancienne manufacture familiale revisitée par la nouvelle génération et qui fabrique des vêtements en toile de jeans. De la toile brute de coton bio à la toile selvedge, tous les tissus sélectionnés proviennent de France, d'Espagne ou d'Italie, et les vêtements sont conçus, découpés, cousus, assemblés et délavés en France. Après avoir créé un jean en chanvre, l'Atelier Tuffery a lancé le denim en laine, réalisé avec la laine des moutons de Lacaune ou des brebis Mérinos d'Arles.

« Ça fait 131 ans que l'Atelier Tuffery ouvre ses ateliers, c'est dire si ça me semble normal, sourit Julien Tuffery. C'est un outil commercial et de communication très fort, mais c'est aussi un outil de management formidable : nous avons beaucoup recruté et la moitié des candidatures nous est parvenues grâce aux visites d'entreprise... En général, on vient dans les Cévennes pour un tourisme de nature, et pour nous, c'est un outil de maillage du territoire formidable, une sorte de traceur d'itinéraire. D'autant que dans le secteur du textile, on souffre encore d'une mauvaise image d'industrie polluante ! Ces visites sont l'occasion de planter des graines chez l'esprit des jeunes. L'entreprise a aussi une vocation sociétale et les visites nous renforcent sur cette mission... Je suis persuadé qu'on sort de l'ère du marketing à outrance et que l'ère de l'authenticité viendra. »

Indépendance de la rédaction du guide

La Scop Ethiquable, basée à Fleurance (Gers) et spécialisée dans la vente de produits biologiques issus du commerce équitable, notamment le chocolat, célèbre ses 20 ans en 2023. Son président Rémi Roux a lui aussi ouvert les portes de son entreprise.

« Chez Ethiquable, on ne fait pas de publicité puisqu'on écrit ce qu'on fait sur nos produits, notamment les tablettes de chocolat, déclare-t-il. Nous faisons du commerce équitable, c'est à dire que nous achetons le plus cher possible et que nous ne vendons pas trop cher en limitant notre marge. Nous vendons aussi du café, du thé ou des jus de fruits, et nous sommes aujourd'hui référencés dans 10.000 supermarchés. Il y a cinq ans, nous avons décidé de relocaliser la chocolaterie depuis l'Italie dans le Gers (dans un bâtiment éco-responsable de 5.000 m2, NDLR). C'est la seule chocolaterie qu'on peut visiter en France. »

Vincent Garel, le président du Comité régional du tourisme d'Occitanie, s'enthousiasme : « Ce guide est un formidable outil qui permet de structurer l'offre touristique sur le territoire car nous avons des visiteurs mais il faut leur proposer des expériences mises en œuvre de façon cohérente ».

Philippe Gloaguen précise que le guide sera tiré à 15.000 exemplaires et diffusé dans toute la France, avec un soin appuyé dans les librairies et les offices de tourisme d'Occitanie. Selon Carole Delga, la Région a soutenu la sortie du guide à hauteur de 65.000 euros (aide aux frais d'impression, achat de 2.500 exemplaires notamment) mais n'est pas intervenue sur son contenu. Jalil Benabdillah, le vice-président régional en charge de l'économie, précise d'ailleurs que « les entreprises ne paient pas pour être référencées »...