Phytocontrol investit 2 M€ sur ses installations nîmoises

Phytocontrol, groupe de laboratoires créé à Nîmes (30) en 2006 et spécialisé dans la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, poursuit un plan d'investissements de 4 M€ sur 2018 : l'entreprise vient d'engager 2 M€ sur le renforcement d'une solution pour l'analyse de pesticides destinée aux filières agroalimentaires française et européenne.

Un outil d'analyse plus réactif

Cette solution analytique, mise au point avec le Japonais Shimadzu, leader de l'instrumentation analytique, couvrira désormais plus de 600 molécules, assurant "des résultats plus fiables et plus sensibles, ainsi qu'une meilleure réactivité" dans l'analyse multirésidus de pesticides. Elle est le fruit de deux ans de R&D.

"Avec ces nouvelles analyses de résidus de pesticides, nous renforçons notre savoir-faire historique et notre coeur de métier sur lesquels nous avons bâti notre expertise ; nous consolidons également notre leadership sur la scène européenne grâce à cette politique d'innovation permanente", affirme Éric Capodanno, directeur scientifique de Phytocontrol.

Une croissance de 30 %

En 2018, Phytocontrol avait déjà investi 2 M€ sur l'extension de son laboratoire central (4 000 m2), livré au printemps dernier, où sont positionnés la production analytique et les services R&D. Cette nouvelle tranche de 2 M€ permet notamment au laboratoire de renouveler son parc analytique.

Phytocontrol (250 salariés) s'appuie sur 13 agences en France et en Europe (Belgique, Espagne, Angleterre, Italie). Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 16,5 M€, fruit d'une croissance moyenne de 25 % (déjà 30 % en 2018).