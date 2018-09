Le Concours Lépine débarque à Montpellier

Si les organisateurs concèdent un essoufflement du concept de Foire-exposition à Montpellier entre 2010 et 2015, ils assurent que la manifestation a retrouvé ses lettres de noblesse auprès du public depuis les éditions 2016 et 2017, placées respectivement sous les thématiques de Cuba et San Francisco.

« Lors de l'édition 2017, nous avons accueilli 500 exposants - plus de 65 % d'exposants issus de la région Occitanie - et 128 000 visiteurs sur 23 000 m2 d'exposition, avec un panier moyen de 252 € , souligne Cédric Fiolet, directeur général de Montpellier Events, organisateur de la manifestation. Nous avons investi, l'an dernier, dans un calculateur de retombées économiques et nous avons compté que la Foire exposition générait 13,4 M€ de retombées directes et indirectes. »

L'édition 2018, la 70e de la Foire exposition montpelliéraine présentée lors d'une conférence de presse le 25 septembre, se déroulera du 5 au 15 octobre au Parc des expositions (Pérols), et sera estampillée « Génération 80 ». Une thématique qui fera l'objet d'une exposition de 1 200 m2 et abordera cette décennie emblématique sous le prisme de la musique, de la mode, des jeux ou des faits historiques marquants.

Mécano et presse-purée

Pour maintenir l'attrait de la manifestation, plusieurs innovations sont annoncées : deux randonnées à vélo au départ de la Foire en partenariat avec Cyrpeo (20 et 100 km), une compétition de Speedcubing (Rubis Kub) les 13 et 14 octobre, et surtout le célèbre Concours Lépine.

C'est la première fois que ce concours français d'inventions se déclinera à Montpellier, sous le nom de Concours Lépine Méditerranéen Montpellier.

Créé en 1901 par le préfet de police Louis Lépine et très couru tous les ans lors de la Foire de Paris, le Concours Lépine est une association reconnue d'utilité publique, lauréate de l'Académie des Sciences morales et politiques, et placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.

Le concours a primé bon nombre d'inventions telles que le premier jeu de construction type Mécano (1901), le fer à repasser à vapeur (1921), le moulin à légumes manuel à l'origine du succès de l'entreprise Moulinex (1931), les verres de contact (1948), l'escalier escamotable (1991), le dispositif de cuisson et vente de baguettes de pain (2014) ou le granulateur mobile H-énergie (2015.

Les gens de l'ombre

Son pouvoir d'attractivité est un atout majeur pour la Foire de Montpellier : selon un sondage sur la dernière édition de Foire de Paris (27 avril-8 mai 2018), « 93 % du visitorat étaient liés au Concours Lépine et 30 % sont venus spécialement pour le Concours Lépine », souligne Gérard Dorey, président du Concours Lépine depuis 1996.

« J'ai voulu démocratiser le Concours Lépine de proximité un peu partout, car les inventeurs sont partout en France et il n'est pas toujours facile de venir à Paris, ajoute-t-il. Sa vocation est de mettre en valeur les gens de l'ombre... Une opportunité s'est présentée à Montpellier. »

La venue du concours a fait l'objet d'une contractualisation annuelle avec Montpellier Events. Son coût, sur lequel Cédric Fiolet ne communique pas, est supporté par l'organisateur de la foire, mais aussi par trois collectivités : la Région Occitanie, le Conseil départemental de l'Hérault et la Ville de Lattes.

Le Concours Lépine Méditerranéen Montpellier exposera une soixantaine d'inventeurs. Avec un regret, exprimé par Gérard Dorey lors de la conférence de presse : « On a raté la marche de commercialisation sur l'ensemble de la région ».Comprendre : certains acteurs n'ont pas relayé suffisamment tôt la tenue du concours...

« Tout le monde s'est mobilisé mais on n'avait pas compris qu'il était si compliqué de déplacer une vieille institution comme le Concours Lépine, précise Cyril Meunier, maire de Lattes. C'est une organisation très précise car très normée. L'an prochain on s'y prendra plus tôt. »

Utilité et viabilité économique

Chaque inventeur doit louer un stand sur le site de la Foire de Montpellier, qui lui en coûte précisément 761 € TTC.

« La participation au concours est soumise à plusieurs conditions, rappelle toutefois Gérard Dorey. L'inventeur doit avoir déposé un titre de propriété intellectuelle ou industrielle et l'invention doit être matérialisée par un prototype ou une maquette. »

Mais pour être exposées lors du concours, les inventions doivent aussi afficher une utilité et une viabilité économique. Outre le carré « Univers connecté », dédié aux nouvelles technologies, le Concours Lépine Méditerranéen Montpellier mettra aussi l'accent sur la santé et l'autonomie des personnes.

« Lattes a été la première commune à s'occuper du handicap avec le Pôle Autonomie santé, déclare le maire de cette commune, voisine de Montpellier. La structure "L'Étape" regroupe toute l'information et opère une veille technologique sur le sujet. Aujourd'hui, le Pôle Autonomie Santé est la plus importante banque de données européenne sur les équipements d'aide aux personnes en perte d'autonomie... La Ville de Lattes remettra d'ailleurs un prix spécial sur la thématique santé. »

Au total, une dizaine de prix institutionnels récompenseront les inventeurs lors d'une cérémonie le 14 octobre.

Quant à la question d'une 2e édition montpelliéraine du Concours Lépine, elle sera soumise à examen : « Nous mesurerons l'accueil du public et l'impact sur la foire », confie Cédric Fiolet, prudent.