Avec le rachat de Barthe, Orosys veut attaquer le marché des médias pour enfants

La création de l'entreprise Orosys et de sa marque Two Notes Audio Engineering remonte à 2008, par Guillaume Pille, docteur en électronique et musicien passionné. Depuis, l'entreprise, basée à Saint-Gély-du-Fesc près de Montpellier, a innové sur le marché de la musique et développé un ensemble de solutions de sourdine numérique pour les joueurs de guitares et de basses électriques.

Aujourd'hui Orosys vend la moitié de ses produits sur le marché nord-américain et possède deux filiales de distribution aux Etats-Unis et en Angleterre.

« A l'échelle du groupe, nous devrions atteindre les 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé sur 2021, détaille le dirigeant Guillaume Pille. Pendant la crise sanitaire, nous avons connu une croissance importante de notre activité, + 130% entre 2019 et 2020. Désormais nous souhaitons lancer un nouveau produit et doubler la taille de notre entreprise d'ici trois ans. »

Conquérir le marché des enceintes audio pour enfants aux Etats-Unis

Pour aborder sa diversification, Orosys a racheté, début 2022, la société héraultaise Barthe à Saint-Martin-de-Londres, suite au départ à la retraite du dirigeant.

« Barthe est une des sociétés historiques sur la hifi en France, qui s'était ensuite recentrée sur les produits audio d'apprentissage, poursuit Guillaume Pille. J'ai repris la société avec trois personnes, et les locaux de 1.000 m2 qui font actuellement l'objet de rénovations pour nous servir de base logistique. »

Avec cette acquisition, Guillaume Pille monte un nouvelle équipe pour travailler à la réussite d'un projet ambitieux : se positionner sur le marché des médias pour les enfants de moins de six ans : « Il s'agit de développer le sens de l'écoute chez les enfants par des contenus éducatifs et qualitatifs. Le marché des enceintes pour enfants est déjà bien développé en France, mais nous aimerions nous lancer sur le marché américain, qui n'est pas encore exploité. Orosys a une solide expérience de ce marché qui est notre plus important depuis le début. L'objectif serait de se servir de notre fine connaissance des Etats-Unis pour proposer un produit enfant adapté ».

Une plateforme de vente de contenus

Au-delà de la commercialisation d'un enceinte, Orosys envisage la création d'une plateforme de crowdsourcing, où des artistes et des éducateurs pourraient partager du contenu spécialement conçu pour les enfants.

« Je suis en train de monter une équipe sur ce projet, une feuille de route devrait être prête en juin, avant de lancer une première levée de fonds, car c'est un projet qui nécessite de mobiliser beaucoup de moyens pour son lancement », conclut Guillaume Pille.

Orosys devrait embaucher dix à quinze personnes en 2022, notamment des profils d'électronicien et de programmateurs.