Comment Cabasse Group repense la stratégie export de sa division audio

La croissance de la division Cabasse Audio de l'entreprise montpelliéraine Cabasse Group est portée par des ventes records sur cette année 2021, en hausse de 36% : elle permet à la division de franchir pour la première fois les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, en atteignant les 11 millions d'euros.

Et c'est bien l'international qui tire cette croissance, avec un bond de plus de 70% des ventes à l'export en 2021, pour représenter plus d'un tiers pour la première fois. Un succès qui repose sur la gamme d'enceintes connectées The Pearl sortie en 2019.

« Nous avons développé cette gamme entre 2015 et 2018, avec pour objectif de proposer une grande qualité d'écoute sur du streaming, détaille le P-dg de Cabasse Group, Alain Molinié. Ces performances peuvent nous offrir des succès à l'international, mais nous avons d'abord dû faire un travail de fond durant deux années pour obtenir ces premiers résultats. »

La relation avec les distributeurs au cœur de la stratégie

Cabasse Group lance en effet, une politique d'exportation ambitieuse dès 2019, et s'attaque à une première étape : obtenir la certification de ses produits dans les différents pays cibles. Autre axe stratégique important : revoir les contrats avec les distributeurs de la marque dans les pays.

« On peut avoir un distributeur dans un pays mais ce n'est pas forcément le bon interlocuteur, poursuit Alain Molinié. Avec une gamme de produits comme The Pearl, nous pouvions nous tourner vers des distributeurs plus importants, mais aussi revoir les relations avec nos partenaires historiques. C'est d'ailleurs pour réévaluer cette politique d'export que nous avons renforcé nos équipes et créé une cellule à Singapour et une autre en Californie. »

Une forte percée en Asie

Résultat deux ans plus tard, Cabasse Group a renouvelé sa distribution dans la moitié des 50 pays où la marque est présente. Et le groupe annonce de fortes progressions des ventes aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni ou encore en Corée du Sud.

« Nous venons d'ailleurs d'inaugurer un magasin de 150 m2 à Séoul, entièrement dédié à nos produits, s'enthousiasme ainsi le P-dg. Les consommateurs coréens sont très réceptifs, ils sont notre marché le plus dynamique en Asie, et nous travaillons désormais sur les marchés chinois et indien. »

Cabasse Audio vise désormais de vendre 80% de ses produits à l'international d'ici deux ans.

Le groupe, coté en bourse depuis le 15 avril 2014, a vu son activité globale progresser de + 9% en 2021, avec un chiffre d'affaires de 30,5 millions d'euros. Cabasse Groupe (ex-AwoX) possède également une division dédiée aux objets connectés smart home (DIO Home) et à la sécurité (Chacon), qui a réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en 2021, en léger recul de 5%.