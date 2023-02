La French Tech Méditerranée renouvelle sa labellisation de Capitale French Tech

Les adhérents de la French Tech Méditerranée n'en doutaient pas et c'est confirmé : ce 2 février, l'association - qui opère sur le territoire de l'Hérault, du Gard et du Sud Aveyron - vient de voir renouvelé par la Mission French Tech sa labellisation de "Capitale French Tech" pour les trois prochaines années. Elle est l'une des 16 "Capitales French Tech" labellisées, soit trois supplémentaires (voir encadré). La Communautés French Tech Perpignan est également renouvelée.

Il y a deux jours, le 31 janvier, Clément Saad, CEO de Pradeo et ex-président de la French Tech Méditerranée, faisait le bilan de ses trois ans et demi de mandat : « Avant de passer la main à Nordine El Ouachmi, mon objectif a été de porter le dossier de candidature "Capitale French Tech", une labellisation obtenue pour la première fois en 2014... Au départ, nous étions 9 chefs d'entreprises, aujourd'hui, la French Tech Méditerranée compte plus de 200 adhérents... ».

Réélu en juin 2022, Clément Saad a décidé de passer le flambeau pour se consacrer à son entreprise, et le 6 janvier 2023, c'est donc Nordine El Ouachmi, fondateur et CEO de Bureaux & Co, qui était élu à l'unanimité pour deux ans. Celui qui se qualifie d' « autodidacte » était entré au directoire en 2020 et devenu vice-président en juin 2022. Il est le 3e président de la French Tech Méditerranée, après Frédéric Salles et Clément Saad.

« Le renouvellement de cette labellisation "Capitale French Tech" est évidemment une très bonne nouvelle, commente-t-il. C'est une reconnaissance pour le travail des équipes. Et c'est un label d'excellence et de légitimité pour nos actions, qui nous permet de restés identifiés comme acteur et relais des programmes nationaux de la Mission French Tech. »

Faciliter le contact avec les décideurs

Porte d'entrée sur son écosystème, la Capitale French Tech a vocation à animer ce territoire, à faire émerger des entreprises de la tech et à déployer les programmes de la Mission French Tech.

« Nous allons déployer les programmes nationaux, par exemple sur l'axe stratégique de la souveraineté, le programme Business Link que nous avions déjà déployé pour mettre en relation les startups et les grands groupes, et qui va être élargi aux collectivités, à l'administration et aux ETI, ajoute Nordine El Ouachmi. Ce que j'ai pu identifier ici, c'est qu'il faut davantage décloisonner : la plupart des décideurs sont souvent à Paris et les process pour les "toucher" sont longs. Il faut donc améliorer cet axe de travail pour réduire ce temps de connexion. »

Parmi les autres programmes qui seront déployés par la French Tech Méditerranée, figurent le French Tech Central (accompagnement de proximité des startups pour répondre aux besoins concrets des entrepreneurs), le French Tech Rise (pour soutenir le financement des écosystèmes territoriaux en facilitant la mise en relation avec les fonds d'investissement) ou le French Tech Tremplin, destiné à des porteurs de projets avec pour objectif de les aider à lancer leur entreprise et à tester leurs capacités entrepreneuriales, que le nouveau président pilote depuis son lancement.

« Il s'agit de la 3e cette année où nous déployons ce programme, observe-t-il. Je suis sensible à la parité et à l'inclusion, or ce programme vise à rapprocher les publics éloignés de la tech, comme les personnes issues des minima sociaux ou des quartiers politique de la ville... C'est un gros travail de l'équipe pour fédérer tous les acteurs du territoire et évangéliser autour de ce programme. Nous lançons la phase de sélection en vue d'une phase d'incubation en avril-mai avec les incubateurs partenaires du territoire comme le BIC de Montpellier, le BIC Innov'up, l'incubateur des Mines d'Alès, Via Innova, Sprint ou Gigamed,... Cette phase d'incubation bénéficie aussi d'une bourse de 42.000 euros, dont 12.000 pour l'incubateur. L'an dernier, nous avons eu une quarantaine de porteurs de projets. »

L'enjeu du recrutement

Quant au programme Parité & Talents développé par la French Tech Méditerranée, Nordine El Ouachmi explique qu'« il a vocation à faire bénéficier aux chefs d'entreprises de formation sur le management et le recrutement, l'intégration des salariés, la mobilité professionnelle. L'enjeu est de les sensibiliser, d'autant que les ressources humaines sont un véritable enjeu aujourd'hui : les rapports de force se sont inversés entre candidats et chefs d'entreprises, et c'est encore plus vrai dans la tech, en particulier sur certains postes-clés comme les ingénieurs, les développeurs, même si on a la chance d'être sur un territoire attractif avec pas mal d'écoles et de centres de recherche... Mais aujourd'hui, dans la négociation, il faut offrir un salaire mais aussi une qualité de vie au travail, des outils, un environnement de travail, du télétravail donc de l'agilité ».

Le dirigeant observe aussi que concernant l'impact environnemental, « les grands groupes sont de plus en plus sensibilisés, les startups un peu moins, il y a donc du travail à faire ».

Enfin, le nouveau président lance un appel à l'écosystème et invite les startups à candidater, d'ici au 28 février, au programme Scale Up Excellence développé par cinq Capitales French Tech (Lill, Metz, Côte d'Azur et Lyon), soit 50 scale-up sélectionnées.