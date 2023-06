Naked Record Club se lance dans la production de vinyles éco-conçus

En 2020, Kile Devine, directeur de la recherche au département musicologie de l'Université d'Oslo et expert mondial en matière de durabilité dans l'industrie musicale, pointait la pollution générée par les sites de streaming. Sans pour autant glorifier le vinyle dont les ventes n'ont cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie, mais qui reste toxique à bien des égards, le PVC entrant à 43% dans sa composition.

Sensibilisés depuis longtemps à ce sujet, le musicien et producteur Simon Parker, accompagné de Rachel Lowe, issue du marketing dans le milieu de la technologie, ont créé, en juillet 2022 à Gignac (Hérault), Naked Record Club, premier club de disques vinyles éco-responsables. L'entreprise est hébergée au sein de Novel.id, la pépinière d'entreprises de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, basée à Saint-André-de-Sangoni.

« Naked Record Club a été fondé avec la double mission : sortir des albums exceptionnels d'artistes indépendants et pionniers, et accroître l'utilisation de vinyles respectueux de l'environnement », résume la britannique Rachel Lowe.

Des disques épuisés ou difficiles à trouver

Auteur, compositeur et musicien signé par quelques maisons de disques, Simon Parker a également été producteur d'un groupe à Brighton (Royaume-Uni). Il a obtenu une certaine reconnaissance du milieu qui ne s'est pas transformée sur le plan financier.

« Je n'étais plus certain de pouvoir rémunérer les musiciens, donc j'ai préféré arrêter, confie le musicien. Mais ma passion pour la musique m'a conduit sur un nouveau projet : donner la possibilité à des abonnés de recevoir chez eux des disques épuisés depuis longtemps, difficiles à trouver ou qui ne sont jamais sortis en vinyle. » « Parmi les millions de disques qui sortent, notamment par le biais de Spotify, il est très difficile de s'orienter, complète Rachel Lowe. Simon a dressé une "wishlist" de disques inoubliables (de tous styles musicaux, NDLR). et grâce à sa profonde connaissance du milieu, il permet aux abonnés d'avoir un accès intime à ces artistes indépendants en fournissant vidéos exclusives, podcasts, entretiens etc... »

Naked Record Club a déjà produit cinq disques (Babybird, Beezewax, Lowgold, The Chesterfields et Stars), soit trois inédits et deux rééditions tirés chacun à 500 exemplaires, en édition limitée et numérotée.

La société héraultaise travaille directement avec les artistes (s'ils détiennent les droits de leurs musiques) ou les maisons de disques, et propose à ses clients un système d'abonnement de six et douze mois (396 euros par an), ainsi que des achats ponctuels autonomes (prix de vente des disques entre 32 et 40 euros).

Mille ans à se décomposer

Partant du constat qu'un disque vinyle contient des produits chimiques (dont le plomb et le chlorure) et met environ mille ans à se décomposer, Naked Record Club s'est engagé dans une production éco-responsable en faisant presser ses premiers disques chez Deepgroves (Pays-Bas), usine reconnue pour son implication dans l'économie verte.

« Deepgrooves a ouvert la voie en rendant la fabrication de vinyles plus durales avec des disques non toxiques et une usine circulaire, neutre en carbone, explique Rachel Lowe. Récemment, nous avons découvert un autre fabricant, Green Vinyl Record, qui vient de mettre au point une nouvelle machine révolutionnaire : elle n'utilise pas d'eau, réduit la consommation d'énergie d'environ 90% et utilise du PET non toxique et facilement réutilisable. C'est sur cette machine en phase bêta test qu'a été pressé notre dernier album, "The Five Ghosts de Stars". Nous sommes ravis du résultat et de la qualité du son. Et en plus de presser des disques recyclables, toutes les pochettes sont réalisées à partir de carton ou papier recyclés, et imprimés à l'encre végétalienne. »

Production d'un album français

Naked Record Club finalise actuellement la sortie de son 6e album signé avec Tahiti 80. Originaire de Rouen, le groupe de rock indépendant, qui a commencé sa carrière dans les années 1990, compte sept albums studios et plus de 80 chansons. Naked va rééditer à 500 exemplaires l'album de 2014 (Ballroom), enrichi d'un titre supplémentaire qui ne figurait pas sur l'album original.

Cette nouvelle sortie présage d'un rythme que l'entreprise héraultaise souhaite tenir sur le long terme : produire une douzaine de disques chaque année, auxquels s'ajouteront quelques projets spécifiques tels que des double albums.

« Nous aimerions également augmenter le tirage de disques sans dépasser les 5.000 exemplaires de manière à garder ce caractère d'objet de collection », précise Simon Parker.

Atteindre les 1,2 millions d'euros en 2025

Sur un marché du disque vinyle qui en est à sa 15e année de croissance consécutive et pèse environ 3,13 milliards de dollars par an, Naked Record Club affiche de fortes ambitions, d'autant que la France est le cinquième plus grand consommateur de disques vinyles au monde.