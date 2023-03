Comment Les petits plats de Marius veulent changer le quotidien des jeunes parents

L'idée jaillit parfois du quotidien. Il y a dix-huit mois, Mickaël Lapostolle, secrétaire général de l'association LeadeR Occitanie (club des entreprises en croissance) et père de famille depuis peu, découvre la diversification alimentaire pour son fils. Et avec cette étape, la complexité pour les parents de marier l'envie de bien faire, de cuisiner pour l'enfant mais aussi pour eux, avec le temps compté de jeunes actifs débordés.

« Nous avions la volonté de manger la même chose que lui mais c'était compliqué et chronophage à mettre en œuvre, raconte-t-il aujourd'hui. Nous avons alors cherché des recettes en ligne, destinées à la fois aux parents et aux jeunes enfants qui en sont au stade de la diversification alimentaire, mais nous n'avons pas trouvé grand chose... Ça a confirmé le besoin ! »

Dimension pédagogique

Un besoin qu'il se propose de combler. Mettant en application sa connaissance du monde de l'entreprise, il crée sa startup, Les petits plats de Marius, en février dernier, à Campagnan dans l'Hérault. Son ambition : simplifier la diversification alimentaire de l'enfant pour les parents, en proposant des paniers à cuisiner bio (ou issus d'agriculture responsable et durable pour viande et poisson) livrés à domicile, avec des recettes adaptées à toute la famille, créées et validées par une diététicienne nutritionniste.

« L'idée, c'est de faire de la cuisine en famille des moments de partage pour que chaque enfant y développe ses cinq sens : c'est notre mission, nous l'avons inscrit dans nos statuts d'entreprise, ajoute-t-il. Nous ne voulions pas proposer des plats tout faits mais que les enfants voient les produits et leurs parents cuisiner, pour la dimension pédagogique autour du fait-maison. »

Une clientèle de 320.000 familles

Celui qui s'apprête à lâcher son poste de salarié chez Leader Occitanie (un recrutement est en cours) pour se consacrer pleinement à son entreprise, souligne que « le marché des box alimentaires est en croissance depuis le Covid (parmi les plus connues, HelloFresh, arrivée en 2020, NDLR), surtout sur le marché des actifs sans enfants, surfant sur la promesse d'être livrés des ingrédients et recettes, de faire soi-même et de bien manger... Nous nous positionnons sur une niche, celle des jeunes parents, sur le marché des paniers à cuisiner sur le segment bébé. Nous visons une clientèle de 320.000 familles en France ».

Les arguments des Petits plats de Marius pour les jeunes parents d'enfants âgés de 4 à 18 mois (jusqu'à trois ans) : dix recettes par semaine, cinq nouvelles chaque semaine, un pack de batch-cooking, et des livraisons France entière via Chronofresh (Chronopost).

« Nous prévoyions dix commandes par mois au démarrage - une commande correspondant à cinq recettes pour deux adultes et un bébé pour une semaine - et on y est déjà, avec un objectif de 1.000 commandes par mois dans les 18 premiers mois, se projette-t-il. Soit, à raison de 100 euros par commande en moyenne, un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Pour nous faire connaître, nous créons notamment du lien avec les professionnels de santé comme les pédiatres et les sages-femmes, avec un accueil plutôt favorable car notre solution vient soulager la charge mentale des parents. »

Fournisseurs régionaux

Dans son modèle économique, pas d'abonnement mais des achats à la semaine, à raison de 8,44 euros HT par adulte et 4 euros HT par enfant.

La startup Les petits plats de Marius est accompagnée par le BIC (Business Innovation Center) de Montpellier. Son fondateur annonce avoir déjà signé des partenariats avec des fournisseurs régionaux comme le Locavorium à Mauguio (pour les fruits, les légumes et la viande, ainsi qu'une activité logistique de mise en carton), le Goût du bœuf ou le grossiste Les Halles Bio d'Occitanie. Mickaël Lapostolle prévoyant, à terme, de « travailler avec les petits producteurs ».

L'entreprise n'emploie pas de salariés pour l'heure, « mais ça viendra sur la partie logistique et animation des réseaux sociaux notamment », indique le fondateur.

