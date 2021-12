La Brigade de Véro veut atteindre les 10.000 plats livrés par semaine en France

Quatre ans et demi après sa création, l'entreprise familiale La Brigade de Véro connaît une croissance exponentielle, passant de 85.000 euros de chiffre d'affaires en 2017 à 6 millions d'euros aujourd'hui, avec plus de 800.000 plats déjà livrés sur l'année 2021. Sa brigade compte 44 salariés (en CDI). Ce dynamisme a convaincu plusieurs investisseurs début 2021, et a permis à la startup de boucler une levée de fonds de 2,3 millions d'euros.

L'aventure avait commencé à Alès, dans la cuisine de Véronique Capon. En 2017 avec l'aide de son fils Arthur, elle lance une gamme de menus diététiques, élaborés avec des produits de saison et locaux. La petite entreprise livre alors elle-même ces menus de la semaine au domicile de ses premiers clients.

Avec la création du site internet et le partenariat avec le service de livraison Chronofesh, La Brigade de Véro grandit, et la cuisine s'installe à Montpellier en 2020.

Elle a inauguré le 25 novembre un nouveau siège (2.500 m2 dont 1.700 m2 de cuisine nouvelle génération) pour un investissement de 1,8 million d'euros, qui lui offre la place de faire grandir ses ambitions. Objectif : atteindre les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Ambitions nationales

Son nouvel écrin, dans le quartier du Millénaire à Montpellier, abrite un outil de production dont les capacités peuvent monter à 10.000 plats par semaine. Une condition essentielle si l'entreprise veut devenir le numéro deux de la livraison de repas diététiques à domicile, et un moyen de se distinguer de la concurrence.

« Cette cuisine internalisée et sans conservateurs ajoutés, c'est une de nos différences avec nos concurrents, explique Arthur Capon, CEO de La Brigade de Véro. Le monde de l'agroalimentaire est assez opaque et nous, nous voulons être transparents sur nos conditions de production et sur la provenance de nos produits. Au-delà de la livraison de plats préparés, nous avons aussi l'ambition d'accompagner nos clients vers un rééquilibrage de leurs habitudes alimentaires. »

Aujourd'hui, la PME montpelliéraine livre des repas à une clientèle qui se situe pour 30% en Occitanie, 20% en région parisienne et les 50% restant un peu partout en France.

Des partenariats avec des producteurs locaux

La Brigade de Véro a déjà recruté 26 personnes supplémentaires en 2021, dont une personne chargée du sourcing des produits alimentaires.

« C'est un travail de l'ombre, pourtant essentiel pour nous qui voulons toujours privilégier les alternatives locales dans nos achats, souligne Arthur Capon. Un sacré boulot quand on sait que nous recevons six tonnes de produits bruts par semaine ! »

Pour se fournir, l'entreprise a donc développé des partenariats avec l'association des producteurs d'Occitanie (environ 90% des légumes et fruits cuisinés), le MIN de Montpellier ou encore des producteurs de viande locaux et labellisés.

Cet engagement en faveur du développement local et durable, se retrouve aussi dans les valeurs RSE promues par l'entreprise, que ce soit dans sa gestion RH, ou dans les choix faits pour son outil de production.

Des engagements écologiques

« Notre politique RSE prend plusieurs formes, comme l'utilisation de contenants de conditionnements recyclables, notre choix de proposer une grille des salaires transparente dans l'entreprise ou un environnement de travail apaisant, précise le CEO. Surtout, nous avons fait des choix ambitieux sur notre outil de production avec des machines moins consommatrices, un système de refroidissement plus écologique, ou encore notre chauffe-eau qui utilise la chaleur de nos hottes de cuisine pour fonctionner. »

Pour poursuivre sa croissance, l'entreprise mise aussi sur le développement de sa première application et sur l'ouverture prochaine d'un drive au siège de Montpellier.