Sanofi dévoile sa nouvelle unité de production à Montpellier

Sanofi vient de présenter officiellement, sur son site de R&D créé à Montpellier en 1972 et dédié au développement pharmaceutique, une nouvelle unité de production entrée en fonction en avril. Fruit d'un investissement de 6 M€, elle vise à alimenter en kits pharmaceutiques les études cliniques (400 actuellement) que le groupe mène dans 80 pays et auprès de 35 000 patients.

Une fonction de coordination mondiale

Le site Sanofi de Montpellier, en effet, assure la coordination opérationnelle entre les nombreux centres d'investigation clinique du groupe dans le monde. Ainsi, cette plate-forme vise d'abord à assurer "l'alignement entre la demande clinique et les plans de production des usines du groupe", indique Didier Basseras, vice-président et Head of Clinical Supplies.

"L'unité réalisera ensuite la customisation des packagings de traitement en assemblant différents produits et doses en support des protocoles cliniques, poursuit-il. Enfin, elle assurera la réalisation des opérations de packaging et de distribution dans le monde."

Les produits froids, qui représentent 80 % du porte-feuille de Sanofi, sont peu stables et nécessitent des conditions d'utilisation spécifiques : cette unité de production a ainsi été dotée d'installations pour "en assurer la gestion et le stockage dans un contexte industriel". Plus globalement, l'effort d'investissement a porté sur le renforcement du site en termes de flexibilité et de réactivité, grâce à l'automatisation intégrale des fonctions de stockage et de préparation des traitements.

Entre 10 et 15 M€ investis par an

Cette unité s'étend sur une surface de 5 000 m2 dans des bâtiments rénovés et repensés. Elle est implantée au sein du site de Montpellier (985 collaborateurs) qui dispose, par ailleurs, de 18 000 m2 de laboratoires, 15 000 m2 de zones semi industrielles, et de 95 000 m2 d'infrastructures. La dépense moyenne en investissement varie de 10 à 15 M€ par an.

"Cette nouvelle unité renforce la spécificité du site de Montpellier sur la supply chain du médicament", résume Xavier Tabary, directeur du site.

Le groupe Sanofi emploie 100 000 collaborateurs dans 100 pays. Il assure 2,5 Mds € de dépenses en développement pharmaceutique, soit la moitié de son budget mondial, ce qui constituerait "le plus gros investissement français en R&D", selon Xavier Tabary.