Le groupe Cap Santé se lance dans les transports sanitaires

La nouvelle clinique Saint-Jean 2 du groupe Cap Santé, à l'ouest de Montpellier, devrait être livrée en décembre 2019, pour une ouverture au printemps 2020. Le nouveau vaisseau amiral du groupe s'étendra sur 27 000 m2. Cap Santé ambitionne d'y accueillir 50 000 urgences par an, soit le double de la capacité actuelle.

Pour le groupe, l'emplacement est idéal : sur la commune de Saint-Jean-de-Védas (34), et entre les deux autoroutes A709 et A75. Lamine Gharbi veut ainsi créer un pôle urgence incontournable pour le sud de la Métropole.

Un pôle médical de 8 000 m2 sera également relié à la clinique, où les praticiens et spécialistes seront propriétaires des murs, mais sous contrat d'exclusivité avec la clinique Saint-Jean 2. Enfin l'édifice accueillera un centre de conférence de 140 places, situé à l'entrée principale donnant sur le parking payant de 450 places.

L'actuel site de la clinique Saint-Jean, avenue Bouisson Bertrand dans le quartier Boutonnet, est déjà revendu à la société Bouygues, qui a déposé une demande de permis de construire pour 140 logements.

"On ne déserte pas totalement le centre-ville, précise Lamine Gharbi. Nous allons y maintenir un petit pôle de biologie et d'imagerie médicale, et une permanence pour les urgences de 8h à 20h."