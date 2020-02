Quantum Surgical et l’AP-HP ensemble contre le cancer du foie

Cofondée en 2017 à Montpellier par Bertin Nahum, Quantum Surgical est une entreprise innovante de robotique médicale qui développe une solution dédiée au traitement mini-invasif du cancer du foie.

L'entreprise et l'AP-HP, CHU d'Ile-de-France (39 hôpitaux), annoncent une collaboration inédite dans le cadre d'une future solution robotique, s'inscrivant dans le cadre d'un projet de recherche mené avec l'équipe du Pr Valérie Vilgrain, chef du service de radiologie de l'hôpital Beaujon AP-HP.

« Il s'agit d'une étude réalisée à partir des données de santé des patients admis à l'AP-HP pour une destruction de tumeur hépatique et rassemblées au sein de l'Entrepôt de Données de Santé de l'AP-HP », précise un communiqué commun.

L'Entrepôt de Données de Santé (EDS) de l'AP-HP intègre les données administratives et médicales de plus de 8 millions de patients hospitalisés ou venus en consultation dans les 39 établissements de l'AP-HP, permettant ainsi de faciliter la réalisation de recherches multicentriques n'impliquant pas la personne humaine, des études de faisabilité d'essais cliniques et le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle.

Cette collaboration permettra à Quantum Surgical d'accéder aux données pour développer et évaluer, avec les médecins radiologues, des algorithmes d'intelligence artificielle en vue de faciliter les traitements mini-invasifs du cancer du foie.

« Ces données vont nous permettre de multiplier les usages afin de faire avancer l'analyse d'image en santé dans le cadre de notre projet sur l'intelligence artificielle », se félicite Bertin Nahum.

Le Pr Valérie Vilgrain souligne, quant à elle, que « la recherche en IA est une excellente opportunité pour favoriser les collaborations académique/industrie ».