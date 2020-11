La communauté scientifique de Montpellier veut créer la "french Bloch Valley"

Porté par un consortium de 16 établissements, dont l'Université de Montpellier, MUSE (Montpellier University of Excellence) qui fédère depuis sa création en 2017 une communauté scientifique, institutionnelle et économique, a l'ambition de hisser Montpellier au rang de référence internationale en santé, sciences de l'environnement et agriculture. Après une première salve de Key Initiative MUSE (KIM) dont la Key Mer et Littoral, MUSE vient de lancer officiellement la KIM Interdisciplinary Blood Science.

« L'une des missions stratégiques de MUSE est de mettre en place des actions interdisciplinaires permettant la mise en avant des forces en présence sur notre site, explique Philippe Augé, président de l'Université de Montpellier. L'écosystème montpelliérain offre de fortes expertises en bioingénierie, biophysique et biologie, une bonne implémentation industrielle dans le domaine du diagnostic et une expertise médicale reconnue. Cette nouvelle thématique autour des Sciences du sang va favoriser les interactions entre différentes équipes mais également, je...