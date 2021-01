Comment Stem Genomics se positionne comme acteur majeur de la médecine du futur

La start-up montpelliéraine Stem Genomics développe une technologie innovante inventée par le professeur John De Vos et le Dr Assou, chercheurs de l'Institut de médecine régénérative et de biothérapie (IRMB), permettant de détecter la plupart des anomalies génétiques récurrentes observées dans les cellules souches.

Ce travail sur les cellules souches pour la médecine régénérative ou la thérapie cellulaire est très prometteur car il vise à soigner durablement en apportant un médicament vivant.

« Les cellules souches sont au cœur de nombreuses thérapies de demain, explique Nicolas Chapal, docteur en sciences, entrepreneur depuis 2006 dans les sciences du vivant et cofondateur de Stem Genomics (avec John de Vos et Said Assou). Elles sont la principale source de cellules pour la médecine régénérative dont le but est de remplacer les tissus endommagés. Elles sont également utilisées dans la recherche médicale fondamentale pour imiter des tissus normaux. Cultivées, les cellules souches ont l'avantage de se multiplier rapidement et de se...