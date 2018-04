Arcanae valorise les écritures anciennes grâce au numérique

Cofondée par trois chercheurs, Arcanae développe des logiciels et des jeux à fort contenu scientifique valorisant l'écriture et les civilisations anciennes. Son premier produit inclut un dictionnaire et un système émulant l'écriture hiéroglyphique de l'Égypte antique.

Accompagnée par de nombreuses structures (l'Université Montpellier-Paul-Valéry, l'entreprise Intactile Design, la Satt AxLR, le BIC de Montpellier, le programme Start2You, etc.), la start-up enclenche son développement commercial auprès des professionnels de la culture, des musées et des lieux d'exposition. Retrouvez notre vidéo de présentation (réalisation : Pixilone) :