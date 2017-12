Intactile Design crée une fonte pour les cockpits d'Airbus

La société montpelliéraine Intactile Design a annoncé, le 14 décembre, qu'elle vient de décrocher sa 3e Étoile de l'Industrie dans le cadre de L'Observeur du Design, le prix international de design créé par l'Agence pour la Promotion de la Création Industrielle en 1999. Elle distingue la création d'une fonte destinée à sécuriser la lecture des données de vol dans les avions produits par Airbus.

Trouver une cohérence

Cette fonte est issue d'un programme de recherche, démarré en 2010 entre Airbus et l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) afin de répondre à un impératif technique : numériser l'ensemble des documents susceptibles d'être consultés par un pilote, y compris en situations de vol dégradées (exemple : aveuglement temporaire en phase de coucher de soleil).

Après un cycle de mise au point où l'ENAC a identifié les cas d'utilisation, Intactile Design est intervenue pour industrialiser le programme de recherche : création de la typographie, réglages pour que la lecture soit facilitée sur tout type d'écran, homogénéisation des caractères, création des huit familles de caractères associés (gras, italique...), etc.

"Au-delà de la lecture des documents techniques, il s'agissait de produire une fonte susceptible d'être lue correctement, sans fatigue pendant plusieurs heures, résume Yves Rinato, fondateur d'Intactile Design. Un cockpit intègre souvent plusieurs types d'écran, sans cohérence de l'affichage ou des typographies utilisées, car il existe de nombreux fournisseurs."

Relais de croissance

À l'arrivée, la fonte, baptisée "B612" (accessible ici), intègre 587 alphabets, pictogrammes, signes grecs, sigles météo ou autres, là où les fontes produites pour l'industrie en compte, en moyenne, de 200 à 280. Airbus l'a publiée en open source en mai 2017, afin d'en faciliter la diffusion au sein de ses équipes internes, de ses filiales, et parmi ses sous-traitants. Intactile Design indique, par ailleurs, qu'elle vient de recevoir une demande de Google pour l'intégrer à Google Fonts.

Ce travail prolonge une collaboration entre Intactile Design et Airbus entamée en 2009, qui a porté sur 12 projets de recherche à ce jour. Parmi les derniers : un dispositif de conception multimodale facilitant la création de nouveaux outils de cockpits, "afin de mettre les pilotes le plus vite possible en situation de les évaluer", précise Yves Rinato.

À Intactile Design, ce prix remis par L'Observeur du Design est vu comme "une vitrine", pour attirer d'autres grands comptes, PME ou start-ups. La société travaille sur plusieurs projets, auprès de secteurs tels que l'imagerie médicale, les transports ou la défense.

Elle a également conçu l'interface d'un projet porté par l'Université Montpellier-Paul Valéry, Véga (Vocabulaire de l'Égyptien Ancien) : un dictionnaire numérique en ligne pour traduire l'Égyptien ancien (les hiéroglyphes). Depuis, le projet Véga a mué en centre de ressources mondial sur l'égyptologie, avec l'ouverture d'une plate-forme au public en mai 2017, et a généré la création d'une start-up/spin-off nommée Arcanae.

"Le travail en design doit correspondre aux besoins des industriels, dans l'industrie, la santé, ou autres, avec un haut niveau qualitatif dont le client n'a parfois pas conscience : il nous revient de démontrer ce besoin-là", souligne Yves Rinato.

Intactile Design, basée à Montpellier, emploie 12 collaborateurs. Elle bouclera l'année 2017 sur un chiffre d'affaires de 900 000 €, qu'elle compte porter au-delà d'1 M€ en 2018.