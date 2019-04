À quoi servira l’outil de cognition augmentée de Semaxone ?

Comment la cognition augmentée pourrait-elle être utile aux personnes évoluant ou intervenant dans des contextes difficiles ? La start-up Semaxone, cofondée par Guilhem Belda, a conceptualisé une solution qui s'appuie sur la convergence de technologies innovantes et d'analyses scientifiques multiples.

L'idée ? Dans un premier temps, identifier en temps réel l'état cognitif (mémoire de travail utilisée, stress, fatigue, etc.) des personnes travaillant dans un environnement difficile et analyser les flux d'informations (communications orales, check-listes, documents à traiter, etc.). Dans un second temps, leur proposer une assistance opérationnelle avec envoi d'informations adaptées.

« On essaie de réduire la charge informationnelle pour que l'opérateur soit dans un état optimal et que si problème intervient, il ait de la ressource mentale disponible, explique Guilhem Belda. Par exemple, pour un pilote sur la gestion d'une phase de vol, on peut intervenir sur les informations échangées, mettre en évidence celles qui sont importantes et les faire apparaître sur un écran déporté en temps réel. Dans le cadre d'une amélioration continue, on peut identifier les éléments qui peuvent...