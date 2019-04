Notre-Dame de Paris : ICM-Soft fait don de sa cathédrale en réalité augmentée

Quelques jours après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, la start-up catalane ICM-Soft a annoncé, le 18 avril, qu'elle met à disposition du plus grand nombre, et gratuitement, le modèle qu'elle a conçu de l'édifice en réalité augmentée. Ce dernier a été créé avec RealIllusions, une solution innovante développée par la pépite basée à Perpignan (66).

"Comme le monde entier, j'ai été profondément bouleversé par cette catastrophe, et me suis senti totalement impuissant devant la destruction de notre patrimoine. Avec l'équipe, nous avons donc décidé, dès le lendemain, de participer à notre façon à la mémoire collective de Notre-Dame de Paris en mettant gratuitement à disposition notre technologie de réalité augmentée RealIllusions. Nous offrons à tous et dans n'importe quel pays la possibilité de visualiser et de manipuler une modélisation en 3D de la cathédrale n'importe où. Il suffit de posséder un smartphone ou une tablette et de télécharger l'application gratuite RealIllusions", explique Philippe Font, P-dg de ICM-Soft.