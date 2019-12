Predict Services veut lutter contre feux de forêt avec Propagator

L'entreprise héraultaise Predict Services, fondée et dirigée par Alix Roumagnac, est spécialisée dans le risque hydrométéorologique. Détenue à parts égales par Airbus, Météo France et BRL, elle est basée à Castelnau-le-Lez en périphérie de Montpellier. Experte dans la prévention des risques naturels, elle a mis au point un dispositif de gestion de crise et accompagne les communes, les entreprises et les particuliers à prendre les bonnes décisions durant un épisode météorologique extrême.

En 2018, Predict Services avait intégré le projet de recherche européen ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events), dont l'objectif est de « donner à la société civile, ainsi qu'aux acteurs œuvrant pour la protection des populations, les moyens de réagir de manière plus rapide qu'aujourd'hui face à des situations climatiques extrêmes et aux impacts humains, environnementaux et économiques que ces évènements peuvent engendrer ».

Anticiper la propagation du feu

Depuis un an, Predict Services teste Propagator, un produit issu de ce programme de R&D et développé en partenariat avec l'Université de Catalogne, le laboratoire de recherche italien CIMA et le SDIS 2B Haute Corse. Il simule la propagation d'un feu de forêt en temps réel, un risque sur lequel l'entreprise héraultaise ne travaillait pas jusqu'alors.

« Grâce à une projection cartographique de la propagation du feu de forêt, il s'agit d'appuyer la prise de décisions et la priorisation des actions pour les sapeurs-pompiers - savoir où mobiliser les moyens - et des communes - savoir quelle population évacuer et quand », explique Loïc Plantier, ingénieur Predict Services.

Sur la base de la cartographie des risques de Predict Services, indiquant notamment la topographie du terrain, la commune indique le départ de feu, l'outil applique le paramètre du sens et de la vitesse du vent, et lance une simulation permettant de visualiser comment progresse l'incendie, sur quel périmètre il se déploiera dans une heure, dans deux heures, etc., et quelle superficie (en hectares) sera impactée.

« Nous allons intégrer les paramètres d'hygrométrie et de nature du sol et, à moyen terme, les sapeurs-pompiers pourront intégrer leurs interventions et les impacts de ces interventions », précise l'ingénieur.

Bonne concordance entre projections et réalité

L'outil a été expérimenté en Corse ainsi que sur quelques communes de l'arc méditerranéen, « avec des retours positifs de concordances entre les projections et les données terrain, mais en guise de retour d'expérience, on rejoue l'événement, ce qui permet aux développeurs d'ajuster l'outil en fonction de ce qui s'est passé », souligne Loïc Plantier.

Ainsi, Propagator a-t-il été testé sur le feu de garrigues et de pinède qui s'est déclaré à Monze dans l'Aude le 14 août dernier : « L'incendie s'est bien propagé comme l'outil l'annonçait, et nous avons pu vérifier que Propagator avait bien pris en compte le tissu urbain, mais il a indiqué que 3 600 ha avait brûlé au lieu de 900 ha en réalité ».

Le programme de recherche est désormais terminé. Il s'agit maintenant pour Predict Services et ses partenaires de voir comme exploiter cet outil collaboratif dont personne ne détient 100 % des données.