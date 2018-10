Inondations dans l’Aude : "Oui, l’alerte a été donnée dans les temps ! " (Alix Roumagnac)

Sacs à dos échoués, paquets de biscuits éventrés, tasses de café vides... Dans les locaux de Predict Services à Castelnau-le-Lez (à côté de Montpellier), spécialisée dans le risque hydrométéorologique (actionnaires : Météo France, Airbus Defence & Space et le groupe régional BRL), la salle « vigie » porte encore les stigmates de la gestion de crise qui s'est jouée dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre, alors qu'un épisode méditerranéen de type cévenol s'abattait sur l'Aude, au nord de Carcassonne, faisant au total 14 morts, 75 blessés et un disparu.

En quelques heures, l'équivalent de trois à quatre mois de pluie est tombé sur ce coin de l'Aude, classant cet épisode parmi les intempéries les plus meurtrières sur les dix dernières années en France.

Une question tourne en boucle dans les médias, depuis la fin de l'épisode : l'alerte a-t-elle été donnée suffisamment tôt ?

Une suspicion qui affecte particulièrement les équipes de Predict Services, qui ont bataillé toute la nuit pour alerter et accompagner les élus audois dans le déploiement des plans communaux de sauvegarde (PCS). Ce 18 octobre, elles sortent d'une réunion de débriefing, les mines défaites.

Équipes renforcées

Alix Roumagnac, lui aussi visiblement affecté, n'a pas réagi jusqu'alors mais ne peut laisser dire plus longtemps que l'alerte n'a pas été donnée dans les temps. Et refait le film à l'envers.

« La semaine dernière, nous avons géré les épisodes pluvieux du Var, puis le samedi, c'est l'ouragan Leslie qui était annoncé sur le Portugal et l'Espagne, et la tempête post-tropicale Michael qui traversait l'Atlantique en direction de l'Espagne, rappelle-t-il. Ces éléments ont légèrement perturbé le modèle météo mais dans le courant du week-end, Météo France a vu nettement qu'un événement allait toucher le sud de l'Occitanie dans la nuit de dimanche à lundi. Dès le samedi, j'ai mis les équipes en trois-huit. Et dès le dimanche, nous étions en configuration de permanence vigie. »

Il sort alors les documents traçant le déroulé des événements par communes, martelant fermement les heures auxquelles les alertes ont été lancées auprès des maires et des habitants.

« La niveau "vigilance", qui invite le maire à vérifier la disponibilité des équipes, a été activé dès le dimanche matin, à 10h50, raconte-t-il. Tout laissait à penser que l'événement démarrerait à 3 h du matin et finirait vers 10 ou 11 h pour se décaler vers l'Hérault. Mais au vu de ce qui s'affichait, nous avons porté une attention particulière et mis en place une double surveillance. Et en effet, le dimanche à 22 h, nous remarquons que cela pourrait démarrer plus tôt et nous renforçons les équipes dès le début de la nuit. »

250 000 SMS envoyés

Le dirigeant prend alors l'exemple de la commune d'Aragon, au nord de Carcassonne, l'une des commune les plus en amont de l'épisode : « A 23h44, nous faisons passer Aragon et une vingtaine de communes au nord de Carcassonne au niveau supérieur "mobilisation", et nous envoyons un SMS aux maires et, en même temps, un SMS aux habitants de ces communes via leurs compagnies d'assurance (Groupama, Generali, Aviva et Axa, qui ont contractualisé avec Predict Services pour prévenir leurs assurés en cas d'épisodes météorologiques, NDLR). A à 00h20, nous vérifions auprès des maires par téléphone que les SMS ont bien été reçus. A 2h30 du matin, nous activons le 3e niveau, "sécurité", pour pluies fortes stationnaires et risque fort d'inondation. Derrière, les équipes appellent sans relâche. Par exemple, à Aragon, on nous dit que trois personnes ont déjà été évacuées en prévision, alors que l'eau n'est pas encore dans les rues. Enfin, le niveau "sécurité maximale", rarement déclenché, est activé à 3h42 sur une vingtaine de communes ».

Alix Roumagnac précise que 250 000 SMS ont été envoyés au cours de cet épisode. Les acteurs locaux concernés tel que le SDIS, la préfecture, le Conseil départemental des routes, le SMMAR (Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, créé dans l'Aude après la tempête de 1999) pouvaient suivre sur leur extranet Predict Services les évolutions de l'épisode, l'activation des alertes et le déploiement des PCS.

« Alors oui, l'alerte a été donnée, et oui, les maires ont agi et ont sauvé des gens ! Mais il est vrai que le fait que l'épisode ait eu lieu un dimanche et en pleine nuit a constitué une difficulté pour la mobilisation des équipes municipales, d'autant plus dans les petites communes qui ont peu de moyens... »

Comment toucher les citoyens les plus fragiles ?

Sur cet épisode, Alix Roumagnac souligne que Predict Services a accompagné 600 communes dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Tarn, en activation des PCS.

Tandis que l'Aude panse ses plaies, le retour d'expérience va maintenant livrer ses rapports. Il prendra notamment la forme d'un rapport d'événements factuel chez Predict Services. Alix Roumagnac réfléchit déjà à de possibles réponses.