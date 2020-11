Swile rachète Briq et s’adresse clairement aux RH

Améliorer l'engagement des salariés en proposant une application complète offrant plusieurs fonctionnalités à destination des employés et des RH. C'est l'ambition que vise la start-up montpelliéraine Swile avec une nouvelle opération de croissance externe annoncée ce 17 novembre.

Après avoir levé 70 M€ en juin, Swile avait acquis la start-up Sweevana en septembre, détentrice d'une solution à destination des comités sociaux et économiques (CSE) et permettant à Swile de compléter son offre sur les titres-cadeaux. Swile poursuit son accélération avec cette 2e acquisition qui lui permet « de créer une proposition de valeurs, unique sur le marché, axée sur la possibilité de piloter et d'agir en temps réel sur l'engagement des collaborateurs », assure Loïc Soubeyrand, le fondateur de Swile à Montpellier.

Car désormais, la stratégie du jeune dirigeant est claire : face aux mastodontes du ticket-restaurant, son premier marché, il a fait un pas de côté pour décaler l'angle d'attaque en...