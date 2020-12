Electronic Bird Control lance E-Raptor, son drone effaroucheur d’oiseaux

Avec son bec noir et sa large voilure, le drone E-Raptor semble plus vrai que nature. Directement inspiré du faucon pèlerin, il reproduit avec la même portance et la même finesse, les trajectoires du rapace en chasse. Léger, d'une autonomie de 15 à 20 minutes, il pourra voler jusqu'à 80 km/h, avec une caméra intégrée sur son corps (en option) permettant d'être au plus proche de l'action.

Véritable prouesse technologique, ce drone a été conçu par l'ingénieur François Lorrain, cofondateur associé de la start-up Electronic Bird Control (EBC), créée en 2019 et basée à Caveirac (30).

Protéger l'intégrité physique des rapaces

A l'origine d'EBC, trois amis gardois - Adrien Laffon, François Lorrain, Julien Bret Morel -...