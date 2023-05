Maintenance 4.0 des réseaux ferroviaires : RAILwAI signe avec les Chemins de fer de la Généralité de Catalogne

C'est un premier contrat qui signe les ambitions d'expansion à l'international de RAILwAI. La startup montpelliéraine, éditeur d'une solution d'optimisation de la maintenance des infrastructures de transport guidé, ouvre un bureau à Barcelone et annonce la signature d'un contrat avec Les Chemins de fer de la Généralité de Catalogne (FGC). Le gestionnaire de réseau catalan exploite plus de 300 kilomètres de lignes de chemin de fer.

« La particularité du marché espagnol est que les communautés autonomes ont un pouvoir de décision plus important qu'en France en ce qui concerne le réseau ferroviaire, souligne Bruno Dabilly, directeur général de RAILwAI. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers ce marché pour débuter notre développement à l'international. Nous croyons fortement au potentiel du marché ibérique mais aussi du marché portugais, et c'est aussi pour cette raison que nous avons ouvert à un bureau à Barcelone, où est basée Marta Miralpeix, business development manager en charge de l'activité à l'international. Nous sommes par ailleurs en pourparlers avec d'autres gestionnaires d'infrastructures espagnols. »

Exploiter des données jusqu'alors silotées

La solution logicielle mise au point par RAILwAI permet d'augmenter la fiabilité et la disponibilité des infrastructures ferroviaires grâce à l'intelligence artificielle et aux traitements de données, souvent dispersées et jusqu'alors peu valorisées, provenant de capteurs ou de wagons d'inspection.

« Les données peuvent venir de sources multiples : de capteurs in situ sur des aiguillages, des appareils de voies ou de ponts et divers ouvrages, de capteurs de météo, de capteur sur des trains d'inspection enregistrant différents paramètres, mais ça peut aussi être des formulaires de maintenance digitalisés, de systèmes d'information de gestion de la maintenance assistés par ordinateur, etc. explique le dirigeant. Le gestionnaire de réseau est inondé de données mais jusqu'à présent, les données ne communiquaient pas entre elles et restaient très silotées. RAILwAI crée de la valeur en croisant et analysant ces données... Notre solution permet de faire 9 à 15% d'économies sur le coût annuel de maintenance. »

Réduire de 80% les temps d'analyse

La solution de RAILwAI, créée fin 2021 par Jean-Michel Estibals et Thomas Muffat-Jeandet, se compose d'un socle de base et de six modules métiers de contextualisation de données, dont trois sont opérationnels à ce jour.

« Nous sommes en phase industrielle avec notre partenaire historique Oc'Via Maintenance, avec qui les deux cofondateurs de RAILwAI travaillaient déjà avant de créer la startup », rappelle Bruno Dabilly.

L'entreprise catalane a opté, dans un premier temps, pour le module GEOMETRY, outil spécialisé dans la détection et l'analyse des anomalies géométriques présentes sur les voies ferrées. Ce module, optimisé par des algorithmes de pré-traitement avancés, permet une contextualisation précise des défauts, facilitant la visualisation et la compréhension des problématiques d'infrastructure pour les équipes de maintenance

« Le module GEOMETRY permettra d'intervenir en amont des incidents et d'alléger les processus de traitement des données de la voie en réduisant de 80% les temps d'analyse en comparaison avec des outils traditionnels, promet Bruno Dabilly. Et nous discutons déjà avec Les Chemins de fer de la Généralité de Catalogne pour le module Signalisation. Ce premier contrat nous met un pied à l'étrier. »

Le dirigeant indique que « cette expansion s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de proposer sa solution aux opérateurs ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructures en Europe ».

RAILwAI sera d'ailleurs présente au salon UITP Global Public Transport Summit , qui se tiendra à Barcelone du 4 au 7 juin prochain, Bruno Dabilly soulignant le « très bon timing » de cette annonce de contrat avec le gestionnaire de réseau catalan.

Les lignes de desserte fines du territoire

Sa solution logicielle intéresse également les réseaux de tramway ou de métro, et certaines infrastructures industrielles comme les techni-centres de maintenance du matériel roulant ou des infrastructures minières.

« Nous nous adressons à toutes les infrastructures de transport guidé, à partir du moment où il y a du rail, résume Bruno Dabilly. Nous avons par exemple répondu aux appels à projets de Keolis à Bordeaux et de la RATP à Paris. Nous attendons également la feuille de route détaillée de l'appel à manifestation d'intérêt CORIFER 2 pour se positionner sur un projet collaboratif. Et nous discutons avec des partenaires fournisseurs de données pour intégrer notre solution de manière native, ce que nous faisons déjà avec certains fabricants de capteurs. »

Si la startup ne travaille pas (ou pas encore) avec SNCF Réseau en France - « ils développent souvent leurs propres solutions en interne », glisse Bruno Dabilly -, « nous ciblons les lignes de desserte fines du territoire (12.000 km de voies, selon SNCF Réseau, NDLR) dont la maintenance va être transférée de SNCF Réseau aux Régions. La Région Grand Est a déjà lancé deux appels d'offres ».

Enfin, la startup montpelliéraine vise aussi les ports qui, comme à Sète, Fos-sur-Mer ou Le Havre, disposent d'infrastructures de fret ferroviaire.

RAILwAI compte aujourd'hui 17 collaborateurs et pourrait monter jusqu'à 20 d'ici fin 2023. Elle annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de près d'un demi-million d'euros en 2022. La startup étudie toujours l'opportunité d'une levée de fonds mais Bruno Dabilly précise qu' « il ne s'agit plus d'une priorité aujourd'hui ».