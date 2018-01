Hérault Culture veut fédérer les acteurs culturels départementaux

C'est dans le cadre du transfert de compétences entre le département de l'Hérault et la Métropole, qu'a été créé l'EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) Hérault Culture, placé sous la présidence de Kléber Mesquida, président du Conseil Départemental de l'Hérault.

« Le Conseil départemental a décidé, sur ma proposition, de créer un établissement public culturel pour permettre une diffusion plus large et efficace de tout ce que la culture compte de modes d'expression, explique Kléber Mesquida. En effet, au moment où la mémoire, la connaissance et la rencontre constituent les bases essentielles du vivre ensemble, il ne pouvait être question de renoncer à une programmation culturelle ambitieuse, riche de rencontres et de découvertes. Notre projet est de rendre possible un plus large accès à la culture au plus grand nombre et partout. Nous voulons non seulement donner du plaisir à voir et écouter, mais aussi frotter les esprits à l'œuvre, susciter une réflexion personnelle et provoquer une émotion collective. »