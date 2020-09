Festival Visa pour l’image, une édition in situ et numérique

« Cette 32e édition a été un peu compliquée à organiser mais on a la foi des montagnards. On ne voulait pas baisser les bras et rater ce rendez-vous important », justifie le combatif Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'Image, le Festival de photojournalisme qui se tient en ce moment à Perpignan.

Alors que, la mort dans l'âme, nombre de festivals ont dû renoncer à leur programmation 2020, le rendez-vous international du photojournalisme est une bouffée d'air de cette rentrée culturelle atone.

L'inauguration officielle, le 29 août dernier, a d'ailleurs rassemblé un public nombreux et quelques personnalités politiques et culturelles, à commencer par Renaud Donnedieu de Vabres, ancien ministre de la Culture et président de l'association Visa pour l'Image,...