Arbre Blanc : le rooftop ouvrira fin mai

La dernière folie architecturale montpelliéraine, l'Arbre Blanc, imaginée par le Japonais Sou Fujimoto, abrite désormais un restaurant de 500 m2 en rez-de-chaussée. La même équipe de restaurateurs - Éric Cellier, François et Charles Fontès -, préparent aussi l'ouverture d'un bar sur le rooftop, au 17e étage de l'immeuble dominant les rives du Lez, à Montpellier.

À 50 m de hauteur, les clients pourront profiter de la vue sur le Lez, la nouvelle mairie, le Pic Saint-Loup et même le mer. L'inauguration est prévue pour le fin mai, probablement avant l'ouverture du FISE 2019, le 28 mai, mais ne sera pas accessible au public tout de suite, le bar étant privatisé pour les besoins de la compétition de sports extrêmes.

"Cette ouverture était un travail de longue haleine, démarré il y a cinq ans, détaille le chef Éric Cellier. La réalisation est réussie, on est très content d'investir ce lieu. Désormais notre défi sera de lui donner une âme et de le faire vivre avec passion."

Un bar à cocktail sur l'Arbre Blanc

Le chef promet un bar à cocktail et un petit service de restauration "car les contraintes sont plus importantes sur le toit qu'au rez-de-chaussée". Le bar de l'Arbre Blanc sera accessible à des horaires classiques pour la restauration et privatisable pour des événements.

Éric Cellier mise sur une première saison 2019 plutôt réussie, après le premier weekend d'ouverture du restaurant, le 4 mai, "qui a fait le plein".