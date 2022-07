Jean-François Carenco et Patricia Mirallès au gouvernement

Suite au remaniement ministériel post élections législatives, le nouveau casting de l'Elysée, annoncé le 4 juillet, fait entrer deux personnalités de Montpellier : Jean-François Carenco (69 ans), ministre des Outre-Mer, et Patricia Mirallès (54 ans), secrétaire d'Etat déléguée aux Anciens combattants et à la Mémoire.

Jean-François Carenco, une carrière en préfectorale

Né à Talence (Gironde), diplômé de l'ENA en 1979, Jean-François Carenco, qui vit près de Montpellier, est passé par l'Hérault dès le début de sa carrière : après avoir été conseiller au tribunal administratif de Marseille (1979-1983), il a été directeur général du District de Montpellier de 1983 à 1988. La carrière de Jean-François Carenco est ensuite jalonnée de nombreux postes dans les préfectures : le haut fonctionnaire a en effet été successivement préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon (1996-1997), du Tarn-et-Garonne (1997-1999), de Guadeloupe (1999-2002) et de Haute-Savoie (2004).

De 2004 à 2006, il est directeur de cabinet du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. En 2007, il est rappelé comme conseiller spécial au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. Après un court passage comme préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne entre 2007 et 2008, il rejoint une 3e fois le cabinet de Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, jusqu'en 2010.

En 2010, il retrouve la préfectorale comme préfet de la région Rhône-Alpes et préfet du Rhône, et en 2012, préfet d'Île-de-France, avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2018.

En février 2017, il est nommé président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Depuis janvier 2019, il était aussi président de l'établissement culturel Opéra Orchestre national de Montpellier Occitanie.

Patricia Mirallès, de Georges Frêche à LREM

Patricia Mirallès, native de Montpellier, a été membre du Parti socialiste durant 14 années. À la suite de la mise en place des maires de quartier à Montpellier en 2002, Georges Frêche, alors maire de la ville, lui propose alors d'intégrer le cabinet en tant que fonctionnaire territoriale, poste qu'elle occupe jusqu'en 2013. Elle quitte le PS en 2012 et en 2013, elle se lance aux côtés de Philippe Saurel, candidat à la mairie de Montpellier. Elle devient son adjointe chargée de la solidarité et de la cohésion sociale quand il est élu en 2014.

Elue aux élections départementales de 2015 sur le canton de Montpellier 4, elle est ensuite élue aux élections législatives de 2017 sur la 1e circonscription de l'Hérault sous l'étiquette LREM. Elle quitte le parti LREM en 2020 sur fond de désaccords sur les municipales à Montpellier où elle soutient Philippe Saurel contre le candidat LREM Patrick Vignal, tout en continuant de siéger dans la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. En juin 2021, elle est nommée rapporteure pour la commission de la Défense nationale et des forces armées de la mission d'information relative à la « préparation à la haute intensité », avec le députée de Seine-et-Marne Jean-Louis Thiériot. Et en septembre 2021, elle est nommée rapporteure du projet de loi « portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ».

En juin 2022, investie par la majorité présidentielle aux élections législatives, elle est élue sur la 1e circonscription de l'Hérault.