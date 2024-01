RER métropolitains : « Nous déposerons les candidatures de Toulouse et Montpellier mi-2024, avec du ferroviaire et du routier » (C. Delga)

« Priorité au train »

A l'occasion de sa première conférence de presse de l'année 2024, la présidente (PS) de la Région Occitanie, Carole Delga, a choisi de mettre l'accent sur les mobilités. Elle était en déplacement le 9 janvier à la gare Saint-Roch de Montpellier, sur la thématique de la gratuité des transports pour les jeunes (12-26 ans) via le dispositif tarifaire baptisé « +=0 ». Le 22 décembre dernier, la collectivité régionale engageait une nouvelle étape en concrétisant la gratuité d'usage du train et du car pour 1 million de jeunes.

« Près de 10.000 jeunes se sont inscrits en décembre, ce qui est colossal, se réjouit-elle. Nous avons deux volontés fortes : que personne ne soit enfermé dans sa condition sociale et donner une image positive de la transition écologique. Je suis préoccupée de cette tendance au repli sur soi... Je ne crois pas à une société de l'immobilisme, et il faut que l'impact environnemental du déplacement soit le plus faible possible, donc priorité au train ! Même si on ne renonce pas à l'avion décarboné. Il faut faire la démonstration qu'on peut concilier les enjeux... Le dispositif "+=0" vise une population d'un million de personnes : si les 2/3 y ont recours, ce sera un bon résultat ! »

A69 : « On ne peut pas interdire les infrastructures de transports »

Concernant l'autoroute A69 Castres-Toulouse, qui rencontre une vive opposition depuis plusieurs mois, l'élue régionale défend et confirme un choix politique mûrement réfléchi : « Nous mettons en place un nouveau modèle de développement en Occitanie. Nous sommes pionniers sur l'hydrogène vert, toutes les expérimentations de trains verts se font en Occitanie, nous travaillons sur un plan Habitat durable... Mais il y a des territoires où il faut prendre en compte les réalités : la ligne ferroviaire Toulouse-Castres est à voie unique, non électrifiée, et les locomotives roulent au diesel. Pour la doubler, l'électrifier, avoir du cadencement et créer des haltes, c'est 1 milliard d'euros. C'est inatteignable ! Je rappelle qu'il y a 15 ans, on voulait un aménagement de la voie ferrée mais en 2010, le Président de la République Nicolas Sarkozy a dit que ce serait une autoroute ou rien ! Nous travaillons avec le gouvernement pour qu'elle soit aussi celle des nouvelles mobilités avec des voies réservées au covoiturage, des cars à 1 euro qui roulent à l'hydrogène ou au biocarburant... Sur Castres, on n'arrive pas faire venir des entreprises aujourd'hui car le territoire est enclavé. Or attention aux populations qui se sentiraient abandonnées ! On ne peut pas interdire les infrastructures de transports, on en a besoin ».

Loi SERM : « du ferroviaire et du routier »

Le 27 décembre dernier était votée la loi SERM (services express régionaux métropolitains) posant un cadre pour la création d'un réseau de RER métropolitains dans dix métropoles françaises. L'Occitanie s'est déjà positionnée comme candidate pour ses deux métropoles, Toulouse et Montpellier.

« Les deux SERM sont différentes, une étoile à Toulouse, un axe littoral en Languedoc-Roussillon, rappelle Carole Delga. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que c'est une vision complète de l'ensemble des mobilités, pas uniquement du ferroviaire. Ce qu'on veut en Occitanie, aussi bien côté Toulouse que Montpellier, c'est un bouquet d'offres avec du ferroviaire et du routier. Nous finalisons les études et nous présenterons les candidatures normalement à la mi-2024. »

La loi SERM prévoyant une candidature portée par la Région et les collectivités et préfigurant les éléments d'investissements et de fonctionnement, deux réunions de concertation seront organisées dans les semaines qui viennent à Toulouse (le 24 janvier) et Montpellier (au 2e trimestre) avec toutes les parties prenantes (dont les associations d'usagers), afin de fixer les grandes échéances et d'arrêter un tour de table financier. Au lendemain du vote de la loi à l'Assemblée nationale, Carole Delga avait d'ailleurs déclaré : « Je rappelle à l'État que les collectivités ne pourront assumer seules le poids financier de ces RER métropolitains, lié aux travaux nécessaires sur les infrastructures et aux coûts d'exploitation de ces nouveaux services. Ce besoin d'investissement constitue d'ailleurs un point central des négociations en cours avec le gouvernement dans le cadre de la finalisation du volet mobilités du Contrat de Plan État-Région. Je l'ai rappelé clairement au ministre des Transports, l'engagement financier de l'État devra être à la hauteur de l'enjeu. Je ne doute pas avoir été entendue ».

Européennes : active mais pas candidate

L'élue socialiste a réaffirmé qu'elle soutiendra la liste de l'eurodéputé de gauche sortant Raphaël Glucksmann aux élections européennes en juin prochain, mais sans s'engager sur sa liste, comme le fera Michaël Delafosse, maire (PS) de Montpellier en position non éligible.

« J'ai la même vision que Raphaël avec qui je fais cheminement commun depuis plusieurs années, donc je serai active dans la campagne mais pas candidate », annonce-t-elle.

Gabriel Attal, une connaissance de longue date

L'annonce de la nomination du nouveau Premier ministre était intervenue quelques minutes avant le début de la conférence de presse de Carole Delga. Interrogée sur ses relations avec Gabriel Attal, la présidente de la Région Occitanie, également Présidente de Régions de France, a déclaré avoir « de bonnes relations avec lui, on se connaît depuis longtemps, mais il sait que je suis coriace ». On se rappellera que le nouveau Premier ministre avait adhéré au Parti socialiste en 2006, à l'âge de 17 ans, qu'il a soutenu Ségolène Royal à l'élection présidentielle, et qu'il est entré en 2012 au cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

Loi immigration : « On cherche des boucs émissaires »

« Concernant la loi immigration, je salue la réaction politique des présidents de Départements qui vont s'opposer à sa mise en œuvre, mais ils ne disent pas qu'ils vont désobéir mais qu'ils mettront en place une aide, en particulier pour les personnes en perte d'autonomie. C'est ce qu'on appelle une action de solidarité ! Avec cette loi, on cherche les boucs émissaires, mais ce n'est pas ça la politique. Le sentiment d'injustice n'est pas lié à l'immigration mais à une mauvaise redistribution des richesses, parce qu'on a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, qu'on n'investit pas assez dans l'éducation nationale, qu'on a accepté le démantèlement du système de santé en France... Je ne suis pas dans une vision angélique, il faut parler du sujet immigration mais pas en présentant l'autre comme une menace, un voleur ou une démarche opportuniste. Nous avons un devoir de fraternité et d'intégration. Je fais partie de cette gauche qui pense la sécurité comme un droit et non un impensé, et résumer l'immigration à une menace est très grave ! Je crois à la politique de la fraternité, de la main tendue. »

