Législatives : le grand bazar de la 2e circonscription de l’Hérault

Si la voie pouvait sembler royale pour le candidat aux législatives de la France insoumise (LFI) sur la 2e circonscription héraultaise, qui avait élu une député LFI en 2017 et s’était massivement prononcée pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022, la bataille s’annonce finalement plus complexe et placée sous le sceau de la dissidence. En effet, un particularisme local s’est fait entendre, plaçant sur la ligne de départ du premier tour pas moins de 16 candidats, dont les investis NUPES, Renaissance, LR, Reconquête! ou RN, mais aussi une dissidente PS, une dissidente LFI ou deux dissidents LREM. Confusion, divisions et querelles de clochers politiques...