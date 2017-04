Le pari gagné d’Enerfip pour le 1er projet photovoltaïque communal

« À 19 jours de la clôture de la levée de fonds, le projet 1, 2, 3 Soleil est d'ores et déjà un succès, déclare Julien Hostach, le directeur général d'Enerfip (Montpellier, 34). Lancée le 17 mars, cette opération devait atteindre 190 000 € et nous l'avons dépassé grâce à l'engagement de plus de 200 éco-investisseurs.»