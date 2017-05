Après le groupe SCATA (Mercedès) et ITM Log (Intermarché) en 2011-2012, puis les sociétés Barba, Perrenot, Décathlon et Leroy Merlin en 2015-2016, la ZAC Méridienne, située à Béziers entre l'A9 et...

Article réservé aux abonnés Vous n'êtes pas abonné ? Abonnez-vous Accéder Déjà inscrit ou abonné ? Connectez-vous Se connecter