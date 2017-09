Sommet Santé 2017 : "La Silver Economy doit reconnecter l'humain et le digital"

La 3e édition du Sommet Santé, organisée par Objectif Languedoc-Roussillon à L'Agora du Crès (34) et animée par Gérald Kierzek face à 200 participants, a décliné les nombreux enjeux de la Silver Economy. Tous ceux-ci sont perceptibles en Occitanie, où un tiers des habitants aura 65 ans ou plus en 2050, selon l'analyse faite dès aujourd'hui par les financeurs et les acteurs institutionnels impliqués dans cette filière.

La 1e table-ronde de la matinée a permis d'aborder la Silver Economy sous un angle purement économique. Natixis, dans un rapport publié en 2016, a identifié le sujet comme une des "méga-tendances de l'économie mondiale pour les années à venir", selon Sylvain Broyer, qui dirige son département de recherche économique.

"En 1990, l'âge médian de l'humanité était de 24 ans, il est de 30 ans en 2017, et sera de 45 ans en 2050, cite-t-il. C'est un secteur qui pèse de plus en plus lourd dans l'économie mondiale, notamment parce que les seniors ont le patrimoine financier le plus important : 8 900 Mds $ par an en 2017, et 24 000 Mds $ par an en 2050. Mais il y a aussi des implications directes : on estime qu'une baisse de 10 % de la population peut se traduire par 0,5 % de croissance en moins. Les pays qui vieillissent le plus, comme les États-Unis, l'Allemagne, ou le Japon, le compensent par des hausses de productivité ou des changement de législation, notamment en reculant l'âge de la retraite."

"Le plus gros marché émergent est celui des produits non stigmatisants, car les seniors ne peuvent pas être stigmatisés, énonce Frédéric Serrière, fondateur du think tank Age Economy. Il y a en marketing de nombreuses segmentations en Silver Economy, mais on aboutit toujours à un produit spécifique selon l'usage, pouvant être consommé par le seniors mais aussi par les autres catégories d'âge. Il y a toujours un facteur explicatif, quel que soit l'âge. Pour cette raison, aux États-Unis, on parle de plus en plus de "global aging", une notion-clef qui implique qu'on accepte son âge. C'est un marché bien plus que celui du "grand âge", dont on parlait par le passé."

"Nous développons une flotte de robots de téléprésence : des écrans sur roulettes pilotables à distance, présente Faissal Houhou, fondateur de la start-up toulousaine RoboCareLab. Il y a donc toujours de l'humain derrière ce service : un parent, un opérateur de télé-maintenance... Un des enjeux de la Siver Economy est le bien vieillir, c'est à dire vivre le plus longtemps, le mieux possible, chez soi, et ce type de produit aide en effet à rester à domicile avec le support de la famille."

"Notre organisation se propose de fédérer les acteurs - groupes, start-ups et collectivités - de la filière pour qu'ils travaillent ensemble, annonce Catherine Marcadier-Salfix, DG de France Silver Eco. La notion de Silver Economy impose aujourd'hui de sortir du paradigme "vieillissement = dépendance", afin de développer une offre adaptée à ces nouveaux besoins. L'offre est foisonnante, mais encore faut-il que la demande la rencontre. Ceci implique de la sélectionner dans une démarche éthique, transparente, afin que le seniors ressentent le besoin de s'en saisir."