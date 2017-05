Sportech : Arkolia investit 2,3 M€ dans un projet de complexe sportif innovant

Les panneaux photovoltaïques qui habilleront le nouveau bâtiment multisports de Saint-Dionisy, à proximité de Nîmes (30), sont le point commun entre l'activité traditionnelle de la société Arkolia et ce nouveau projet.

« D'une surface de 2 000 m2, le bâtiment sera recouvert de panneaux photovoltaïques qui fourniront 40 % des besoins électriques, explique Laurent Bonhomme, le président d'Arkolia Énergies et co-fondateur avec Jean-Sébastien Bessière, le directeur général. Ce dispositif maximise le seuil de rentabilité en couvrant 20 % des charges immobilières. »

Diversifiant son activité, Arkolia investit 2,3 M€ dans ce projet qui rassemblera les activités de futsal, squash, fitness, spa et restauration sur un même lieu. Pour l'occasion, elle s'est associée à la société MH Danse dont le gérant, Sylvain Soulier, exploitera le site.

Une innovation de service

Au-delà de réunir ces activités dans un même bâtiment, le projet intègre un service innovant : un programme d'accompagnement sportif personnalisé des adhérents.

« Nous sommes en train de développer un logiciel qui permettra d'offrir aux adhérents un service personnalisé inédit, explique Laurent Bonhomme. Au travers d'une montre connectée type Fitbit, les activités sportives des adhérents seront suivies et mesurées, qu'elles aient lieu en dehors ou sur le site de Saint-Dionisy. Ces informations permettront de proposer aux sportifs des activités en adéquation avec leurs objectifs et leur avancée dans leur programme. »

Conçu comme « un concept global », le projet d'Arkolia et de MH Danse devrait être livré en juin 2019. Après une évaluation de deux ans, il pourra être répliqué dans d'autres villes de la région.

Créée en 2009, la Arkolia est spécialisée dans deux activités principales : la construction de sites de production d'électricité verte (solaire, éolien et biogaz), qu'elle exploite pour compte propre ou compte de tiers et la vente d'électricité issue de ses propres sites de production. À ce jour, la PME annonce une puissance installée de plus de 250 MWc sur le territoire français. Son chiffres d'affaires s'établit à 50 M€ (2015).