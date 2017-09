Le Lozérien MI Medical Innovation progresse encore à l’export

Basée à Chanac (48), MI Medical Innovation fait partie des quatre entreprises françaises à concevoir, fabriquer et vendre différentes gammes d'appareils dédiés à la mésothérapie, cette technique qui consiste à administrer localement un produit par micro-injections percutanées.

Actuellement 10 000 instruments mis au point par MI Medical Innovation sont en activité dans le monde, alors que l'entreprise compte quelques 13 000 clients (elle vend également des aiguilles, des seringues...).

« Il faut cinq heures pour fabriquer un appareil, précise Sandrine Dumoulin-Haumesser. Nous en produisons 600 chaque année et nous tendons plutôt vers l'artisanat et l'ingénierie de précision que vers les grandes séries. Sachant que la durée de vie d'un pistolet est de dix ans environ, il s'agit toujours de nouveaux clients. »

Parmi ces clients français, des médecins, mais aussi des hôpitaux comme la Pitié-Salpêtrière à Paris, la Clinique du Parc, spécialisée dans la médecine du sport à Lyon, la Timone à Marseille ou plusieurs grands clubs de football, de rugby ou d'athlétisme.

Mais c'est surtout à l'international que MI Medical Innovation brille, avec 85 % de son chiffre d'affaire réalisé à l'export. « Nous vendons dans 45 pays grâce à une quinzaine de formateurs référents. Des médecins qui forment d'autres médecins dans le monde entier avec nos produits. Sur place nous avons 45 distributeurs, dont 29 sous contrats exclusifs. »

Pour toucher ses clients étrangers, Sandrine Dumoulin-Haumesser se rapproche également des revendeurs des solutions injectées grâce à ses pistolets. « Je participe aussi à un des plus gros congrès dédiés à la médecine esthétique de l'hémisphère Nord, à Monaco, qui enregistre chaque année 9 000 entrées payantes, ainsi qu'au Congrès de la Société Française de Mésothérapie, avec qui nous avons un partenariat. »

Résultat, en août dernier le site internet de MI Medical Innovation a été visionné depuis 97 pays, de la Chine à l'Inde en passant par l'Australie ou la Russie.

« Nous ne touchons pas du tout l'Afrique Noire parce que les ponctures peuvent entraîner une dépigmentation de la peau et cette technique n'est donc très peu pratiquée. En revanche nous sommes en train d'attaquer le marché Nord-Américain, sur lequel nous ne sommes pas encore implantés à cause de la lourdeur administrative, notamment pour obtenir une autorisation de la FDA (The Food and Drug Administration). D'ici 2020 nous pensons être présents aux Etats-Unis, sachant qu'une trentaine de médecins utilisent déjà nos produits là-bas, qu'ils viennent acheter à Paris ou Barcelone. On sait donc que le marché existe. »