La technologie de BOT en test sur le lac de Villefort, en Lozère (Crédits : BOT)

La start-up, incubée à Alès (30) et récemment installée à Lattes (34), développe une technologie de GPS aquatique plus précise et moins chère que les solutions existantes. Elle vient d’être sélectionnée par l’incubateur de l’Agence spatiale européenne.