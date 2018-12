MBS annonce le départ de son directeur Didier Jourdan

Le gouvernance de Montpellier Business School (MBS) vient d'annoncer le départ de Didier Jourdan, directeur de l'école de management montpelliéraine depuis 26 ans, d'ici la fin de l'année. Ce dernier, âgé de 64 ans, a fait valoir ses droits à la retraite.

L'école vient d'ouvrir une procédure de recrutement pour trouver son remplaçant. Dans l'intervalle, Didier Grino, secrétaire général de MBS, assurera l'interim, secondé par le comité exécutif.

Une grande empreinte sociale

Sous son impulsion, MBS s'est hissée au 13e rang des écoles de management françaises, passant de 353 étudiants et 3,1 M€ de budget en 1991, à 3 600 étudiants (dont 1 000 étrangers) et 42 M€ en 2017. Didier Jourdan a également initié la stratégie de reconnaissance de MBS à l'international, avec l'obtention d'accréditations telles que EFMD-EPAS, AACSB et AMBA, ainsi que l'entrée dans le processus d'accréditation EQUIS.

En outre, Didier Jourdan a impulsé plusieurs actions visant à élargir l'empreinte sociale de MBS, en ouvrant notamment, en 1997, son programme Grande École à l'alternance : l'école est, aujourd'hui, un établissement leader de l'alternance avec plus de 1 300 alternants. C'est également le seul à codétenir les labels AFNOR Diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.