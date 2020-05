Le pure-player de la formation Studi recrute 110 personnes et ouvre une 4e école

Pierre Charvet parle « d'alignement des planètes ». Le dirigeant du groupe d'écoles en ligne Studi, dont le siège est à Pérols, à côté de Montpellier, annonce « une croissance de plus de 90 %, voire de 110 % en période de crise sanitaire ». En effet, avec le confinement, les formations en ligne, qui ont pu se poursuivre sans difficulté, ont démontré tout leur intérêt...

Ce spécialiste du e-learning, qui existe depuis vingt ans, compte trois écoles en ligne et affiche « actuellement plus de 25 000 apprenants » suivant des formations allant du CAP au BAC+5, reconnues par l'État, et notamment dans des secteurs et métiers en tension (gestion de paie, RH, marketing, finances, expertise-comptable).

« Ce sont principalement des adultes en évolution de carrière ou en reconversion, explique Pierre Charvet le 28 mai, depuis les locaux de Pôle Emploi Occitanie à Montpellier, alors qu'il officialise une campagne de recrutement de 110 personnes d'ici la mi-juillet, dont 90 à Montpellier. Ces recrutements étaient déjà prévus avant la crise du Covid-19, qui c'est vrai, nous conforte dans notre modèle de formation à distance, de pure-player de la formation. »

Tripler les effectifs

Sur les 90 postes ouverts à Montpellier, 65 postes en CDI viendront en renfort de l'équipe de commerciaux sédentaires, une première vague prenant leurs fonctions le 8 juin, et une deuxième le 8 juillet.

« En réalité, ce sont des conseillers en formation qui font traiter le besoin en formation d'un candidat, explique Pierre Charvet. Nous allons passer de 100 salariés en 2019 à 300 en septembre prochain. »

Studi fait également appel à 300 formateurs et auteurs qui interviennent à la mission, sous statut d'autoentrepreneurs ou consultants.

Par ailleurs, le groupe recrute à Montpellier une quinzaine d'apprentis : chargés et chefs de projets digital learning juniors, chef de projet digital IT, chef de projet marketing, conseillers pédagogiques, content managers et talent managers.

Ils seront principalement affectés à la nouvelle école qu'ouvre le groupe le 8 juin : le Digital Campus Live, dédié aux métiers du digital, et qui proposera une dizaine de formations longues et courtes.

La vingtaine d'autres postes ouverts, toujours en CDI, portent sur des fonctions de chargés de missions pédagogiques, chefs de projet digital learning, chefs de projet digital marketing, assistant RH, développeurs,...