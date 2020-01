Jérôme André nouveau président de Mines Alès Angels

Jérôme André rend officielle sa nomination comme nouveau président de Mines Alès Angels, après le conseil d'administration réuni fin 2019. Il succède à Roger David (ex-groupe Bergerat Monnoyeur), qui demeure vice-président de la structure associative.

Jérôme André est le cofondateur et ex-directeur général de NexWay Solutions, une très médiatique start-up des années 2000 spécialisée dans l'édition de logiciels embarqués et basée à Montpellier. Il dirige aujourd'hui Tierra Humana, un cabinet accompagnant les chefs d'entreprise pour des missions de conseil et de management opérationnel.

Mines Alès Angels est un réseau de business angels formé en 2016 par des alumnis de l'IMT Mines Alès. Son objectif est de mettre en relation des startuppeurs ou porteurs de projets avec des investisseurs intéressés par les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel. Parmi ses derniers dossiers figure la levée de fonds de la deeptech montpelliéraine HIoTee.