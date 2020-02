Laurent Gauze distingué par Le Courrier d'Espagne

Pour la cinquième année consécutive, Le Courrier d'Espagne, journal de référence des francophones installés outre-Pyrénées, a décerné son prix "El Premio Le Courrier a la Revelación hispano-francesa" au porteur d'une initiative franco-espagnole remarquable dans le champs de l'entrepreneuriat. "Contrairement à d'autres trophées, il s'agit de récompenser non pas un succès passé, mais une démarche à fort potentiel de développement", souligne Philippe Chevassus, fondateur du journal.

Lors de la cérémonie organisée le 20 février au club d'affaires Financiero de Madrid, ce prix a donc été remis à Laurent Gauze, qui gère un groupe de 11 hôtels franchisés Accor, dont huit en Espagne, deux au Portugal et un en France, situé à Toulouse. Il est aussi le fondateur de l'association des franchisés Accor du sud de l'Europe, qui rassemble 50 adhérents (soit 80 hôtels, dont la moitié en France).

Depuis 2013, Laurent Gauze est également le président de Pyrénées Méditerranée Invest, l'agence de développement économique de la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée. À ce titre, il a lancé plusieurs actions en direction de l'Espagne, sur le tourisme notamment, ou sur l'économie numérique à travers le Train de la French Tech, dont la troisième édition s'est tenue les 19 et 20 juin 2019.

"Parmi les dix dossiers examinés par notre jury, Laurent Gauze s'est imposé car il permet à une marque française de briller en Espagne. Il réussit à la développer en installant des hôtels en centre-ville - un pari qu'il faut pouvoir relever. Nous avons aussi apprécié la façon dont Laurent Gauze diffuse son activité sur réseaux sociaux, très participative, en partageant son mode de management, son évolution comme entrepreneur, etc.", poursuit Philippe Chevassus.

Le prix a été décerné par un jury composé majoritairement de décideurs espagnols, français et issus d'autres nationalités présentes dans le monde des affaires madrilène. La cérémonie s'est tenue en présence de 200 participants, dont des personnalités telles que les ambassadeurs d'Estonie et de Monaco, le Consul de France, et de nombreux chefs d'entreprise français, espagnols, colombiens, britanniques, russes, ukrainiens, etc.

"Ce prix vient récompenser plusieurs démarches pour connecter les écosystèmes de Perpignan et d'Occitanie avec ceux de Barcelone, de Madrid et de Valence, que je connais bien. Il me touche d'autant plus que nos partenaires espagnols ont jugé ces initiatives utiles, et parce que ce trophée est le deuxième en trois ans qui récompense un acteur issu de l'Occitanie, après Simon Casas", réagit Laurent Gauze.

Le Courrier d'Espagne, fondé en 2004 par Philippe Chevassus et Sébastien Trivière, existe en version web et papier. En 2017, le média a créé WOMMS (Word of Mouths Marketing), un réseau de networking qui a organisé plus de 150 événements en dix ans.