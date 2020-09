Christian Rouchon nommé à la tête du Crédit Agricole du Languedoc

Christian Rouchon vient d'être nommé directeur général du Crédit Agricole du Languedoc. Il a pris ses fonctions le 1er septembre, succédant à Véronique Flachaire qui a quitté ses fonctions après huit années passées à la tête de la Caisse régionale.

Christian Rouchon interviendra aux côtés de Jacques Boyer, Président, et de Thierry Boulbès et Cyrille Cattelan, directeurs généraux adjoints.

Dans un communiqué, la banque indique que Christian Rouchon a démarré sa carrière en tant qu'expert-comptable pendant sept ans en cabinet, notamment chez KPMG, avant d'intégrer le Crédit Agricole de la Loire en 1988, successivement sur des postes de direction dans différents métiers (finance, informatique, organisation).

En 2003, il devient directeur général adjoint du Crédit Agricole de Savoie, avant d'être nommé directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en 2006, « avec l'ambition d'accélérer le développement de cette caisse... Pari tenu : en dix ans, le Crédit Sud Rhône Alpes connaît une forte croissance de ses encours et un niveau de risque parmi les plus faibles du groupe ».

Il reprend les rênes du Crédit Agricole du Languedoc en pleine crise sanitaire et économique.

« Cette crise a démontré la capacité de notre groupe et de nos collaborateurs à se mobiliser rapidement auprès de nos clients pour les aider à traverser cette crise inédite, déclare-t-il au moment de prendre ses fonctions. Je suis optimiste pour la suite et impatient de relever ce défi au sein d'une Caisse régionale solide et dynamique qui a joué et jouera son rôle d'acteur majeur du financement de l'économie du territoire. »