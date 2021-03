Florence Lambert (Genvia) distinguée par le Prix des femmes de la transition énergétique

Dans l'univers encore très masculin de la transition énergétique, Andera Partners et le média des professionnels de la transition énergétique Green Univers, organisent chaque année depuis quatre ans le Prix des femmes des énergies renouvelables. Pour sa 4e édition, il est devenu, en 2021, le Prix des femmes de la transition énergétique.

Ce prix met en avant « 20 championnes des énergies renouvelables mais aussi de l'hydrogène, de la rénovation énergétique ou encore de la mobilité durable », sélectionnées par le jury* parmi 75 candidatures sur la base de leurs actions et accomplissements au cours de l'année écoulée.

Elles se répartissent en cinq catégories, avec pour chacune d'entre elles, une lauréate et des nominées : secteur privé, innovation, finance, associations et secteur public.

Hydrogène : la réponse industrielle

Dans la catégorie Innovation, c'est Florence Lambert, la toute nouvellement nommée présidente de Genvia, qui est lauréate.

« La scientifique passe de l'autre côté du miroir, écrit Green Univers. Chargée d'inventer des électrolyseurs à haut rendement, Genvia porte les espoirs de Schlumberger et du CEA, ses deux co-actionnaires. [...] Le CEA Liten a mis au point une prometteuse technologie d'électrolyse à vapeur, réversible, avec quarante brevets au compteur. Genvia en est la réponse industrielle. Dans ce rôle de chef d'entreprise, Florence Lambert va devoir apprendre à mener vite et de concert les réglages techniques, le cadencement industriel et le marketing. La militante de la reconquête industrielle doit maintenant la faire advenir. »

A+ Energies et Sol Solidaire

Parmi les nominées de cette même catégorie, figure Mélissa Kaestler, directrice générale de A+ Energies à Castries (Hérault), créée en 2011. L'entreprise (156 personnes, 15 agences et 5 filiales) s'est spécialisée dans l'autoconsommation pour les particuliers auxquels elle propose d'accéder à leur autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires, des ballons thermodynamiques ou encore des pompes à chaleur.

Dans la catégorie Associations, c'est Alexandra Batlle, coordinatrice du dispositif Sol Solidaire, qui figure parmi les nominées. Émanation du bureau d'études catalan Tecsol, où elle est chargée de développement, Sol Solidaire a vocation à mobiliser des fonds vers le financement de projets photovotaïques de production d'électricité dans le secteur résidentiel social. Green Univers rappelle qu'elle a aussi accompagné le lancement d'Agorasun, filiale de Tecsol, et anime le groupe de travail dédié à l'autoconsommation de « la Plateforme verte ».

* Le jury : Guy Auger (Associé d'Andera Infra), Jean-Louis Bal (président du Syndicat des énergies renouvelables), Jens Bicking (président d'Elatos), Pascale Courcelle (directrice du Financement immobilier énergie environnement de Bpifrance), Hélène Demaegdt (présidente de Synergie Solaire), Patricia Laurent (directrice de la rédaction de GreenUnivers), David Marchal (directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes de l'Ademe), Sylvie Perrin (avocate associée du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés et Présidente de La Plateforme Verte), Nicolas Wolff (président de France Energie Eolienne & vice-président et directeur général Europe de Boralex).