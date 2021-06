Immobilier : Mathieu Massot nommé directeur général de FDI Groupe

Le 24 juin, les conseils d'administration de FDI Groupe ont délibéré sur l'évolution de la gouvernance des sociétés du groupe immobilier montpelliérain : alors que l'actuel directeur général, Dominique Guérin, fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1e août prochain, c'est Mathieu Massot, jusqu'à présent directeur de FDI Promotion, qui prendra sa succession.

Créé en 1913, FDI Groupe emploie aujourd'hui 205 salariés et annonce un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. En 2020, les sociétés du groupe ont livré 578 logements neufs et près de 1.000 sont prévus en 2021.

Création du groupe HLM Procivis Logement Social

Dominique Guérin avait pris la direction générale du groupe immobilier en 2008. Il a développé les activités de ses filiales, et notamment celle de l'ESH FDI Habitat, qui gère actuellement 7.147 logements sociaux. Il est aussi à l'initiative du déploiement des filiales dédiées aux services immobiliers liées à l'habitat et à l'entreprise. C'est aussi lui qui est à l'origine de la création de la filiale Grand Sud Développement, aménageur-promoteur en région PACA.

En association avec le groupe TISSOT, Dominique Guérin a réalisé le centre d'affaires @7 Center, paquebot tertiaire en entrée de ville de Montpellier, où s'est installé le siège social de FDI Groupe fin 2017.

Plus récemment, sous l'égide du réseau national Procivis, et dans le cadre du rapprochement des sociétés HLM exigé par la loi ELAN, Dominique Guérin a œuvré, aux côtés de six autres SACICAP (sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété) fondatrices, pour la création début 2020 du groupe HLM Procivis Logement Social (siège : Montpellier), dont il assure la présidence et qui compte à ce jour 42.000 logements sur près de 800 communes en France.

Un plan de 200 millions d'euros d'investissement

En mars dernier, FDI Habitat a signé une convention de partenariat avec la Banque des Territoires (dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts), portant sur une enveloppe globale de financement de 145 millions d'euros. Elle est destinée à financer le plan d'investissement de 200 millions d'euros de FDI Habitat en Occitanie-Méditerranée, pour le développement de son offre de logements : construction de 1.000 logements (locatifs sociaux, non conventionnés, résidences-foyers) sur les années 2021 et 2022, et travaux de gros entretiens sur 1.000 logements.

Autre actualité du groupe : en mai dernier, FDI Groupe avait annoncé l'ouverture d'une nouvelle agence FDI Services Immobiliers dans le centre historique de Montpellier, offrant sur un même lieu de vente, la globalité des services immobiliers syndic-transaction-gestion-location proposés par les filiales FDI ICI (copropriétés) et FDI GACI (surfaces commerciales et immeubles tertiaires). FDI ICI était déjà présente à Montpellier (quartiers de Mas Drevon et Hôpitaux-Facultés) et sur le littoral, et FDI GACI ne possédait jusqu'alors pas d'agence physique.