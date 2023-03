Anne Ferrer, première femme à diriger le CHU de Montpellier

Le CHU de Montpellier attendait la nomination de son directeur général depuis le départ de Thomas Le Ludec, nommé à l'Inspection générale des affaires sociales en décembre dernier. Cette nomination est officielle par décret du 23 mars (publié au Journal officiel le 25 mars) et a été rendue publique le 26 mars : Anne Ferrer, 48 ans, est la nouvelle directrice générale de l'établissement de santé et la première femme à le diriger depuis sa création. Sa prise de fonction se fait ce 27 mars.

Lire aussiSégur de la santé : 1,6 milliard d'euros pour l'Occitanie, dont 250 millions pour le CHU de Montpellier

Michaël Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, et président du Conseil de surveillance du CHU de Montpellier, a été le premier à réagir : « Elle sera la première femme à diriger le CHU de Montpellier, premier établissement de santé et premier employeur du département de l'Hérault. La nomination de Madame Anne Ferrer s'inscrit dans la volonté de réaliser le Livre Blanc du CHU de Montpellier sur lequel l'ensemble des acteurs - collectivités territoriales, communauté hospitalière - se sont mobilisés et pour lequel un montant inédit de 250 millions d'euros de crédits d'investissements a été accordé suite à notre mobilisation collective. Ce livre blanc doit permettre d'améliorer l'accueil des patients ainsi que les conditions de travail des personnels ».

Parmi les autres enjeux du CHU de Montpellier : renforcer la dynamique de coopération avec les autres établissements, en particulier celui de Nîmes, notamment sur les questions des prises en charge ou sur la politique de recherche et d'innovation.

CHU de Nantes, Bordeaux et Toulouse

Diplômée de Sciences Po Bordeaux et de l'Ecole des hautes études en santé publique de Rennes, Anne Ferrer a suivi le premier cycle de formation de l'Institut des hautes études de protection sociale (IHEPS), et obtenu en 2019 un certificat d'aptitude à la profession de médiateur, délivré par l'Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation. En 2022, elle a intégré le cycle des hautes études du service public, un cursus destiné aux cadres dirigeants de la fonction publique.

Anne Ferrer a démarré sa carrière au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, et a notamment été directeur adjoint des finances et directeur de l'achat public au CHU de Nantes (2011-2003), directeur des finances au centre hospitalier de Rochefort (2007-2010), directeur des finances au centre hospitalier de Bordeaux (2010-2017), avant de prendre les fonctions de directeur général adjoint au CHU de Toulouse en 2017.

« Un CHU a besoin d'agilité pour continuer à offrir des prises en charge de recours, former les futurs professionnels de santé, être un acteur majeur de l'innovation et de la recherche clinique, tout en maillant son territoire, écrit Anne Ferrer sur sa page LinkedIn. L'équation est ambitieuse mais, en tissant des collaborations publiques privées et des relations de confiance avec les élus et partenaires institutionnels, elle devient possible. »

La nouvelle dirigeante siège également, depuis mai 2022, au Conseil de normalisation des comptes publics, au sein de la commission "Collectivités locales et établissements publics locaux".

Lire aussiAttirer et fidéliser les soignants : le grand défi 2023 du CHU de Montpellier