Valeco intègre officiellement le groupe allemand EnBW

Après plusieurs semaines de négociations, le groupe énergétique allemand EnBW annonce qu'il vient d'obtenir les dernières autorisations administratives préalables au rachat de Valeco, développeur et exploitant de projets éoliens et solaires basé à Montpellier. Le montant de l'opération n'est pas communiqué.

Comptant parmi les dix principaux acteurs français des énergies renouvelables, Valeco dispose d'une puissance installée de 276 MW pour l'éolien offshore et de 56 MW pour les centrales photovoltaïques, ainsi que d'un portefeuille de projets représentant 1 700 MW. L'intégration du groupe montpelliérain représente un bond de 31 % des actifs détenus par EnBW dans le secteur.

"L'acquisition de Valeco est un pas supplémentaire important pour atteindre notre objectif de faire des énergies renouvelables un des piliers centraux du groupe. Par ailleurs, l'objectif des 1 000 mégawatts de puissance installée pour 2020 dans le secteur éolien onshore est désormais presque atteint. Avec Valeco, nous avons à présent à nos côtés l'un des acteurs les plus expérimentés du marché français des énergies renouvelables. Ensemble, nous exploiterons les opportunités de croissance qui s'offriront. Notre objectif commun avec Valeco est à moyen terme de nous hisser dans le top 5 en France du secteur éolien et solaire", affirme Franck Mastiaux, CEO du groupe allemand.

Fondée en 1998 à Montpellier, Valeco était, jusqu'à cette vente, la propriété de la famille Gay (dirigeant de la holding : Erick Gay) et de la Banque des Territoires. L'entreprise, qui développe un chiffre d'affaires de 50 M€, emploie 135 salariés et s'appuie sur des agences implantées à Toulouse, Amiens et Nantes.

"EnBW était le candidat le plus approprié pour que Valeco puisse continuer son histoire en tant qu'acteur indépendant et intégré sur le marché français. La croissance constante de Valeco nécessitait une mise à niveau des processus et des fonds pour soutenir l'impressionnant pipeline développé au cours des dernières années", complète Erick Gay.

Le groupe EnBW, avec 21 000 salariés et 5,5 millions de clients, compte parmi les principaux acteurs du marché des ENR en Europe. Il a installé plus de 1 200 MW au cours des dernières années.