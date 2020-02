Arkolia Énergies finance 135 M€ de nouveaux projets

Arkolia Énergies est spécialisée dans la construction, clef en main, de centrales de production électrique à partir d'énergies renouvelables (solaire, biogaz et éolien), qu'elle exploite pour compte propre ou compte de tiers. L'entreprise héraultaise emploie 80 salariés, et a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 61 M€.

Le 3 février, elle annonce avoir structuré la reprise de 49 % de son parc solaire photovoltaïque Arkolia Solar Park 3 (ASP3), détenus par le fond d'investissement allemand Green City Energy. Arkolia Énergies, qui ne communique pas sur le montant de la transaction, détient désormais la totalité du parc ASP3.

"L'opération de rachat a été financée avec le CIC et BPIfrance en dette long terme, ainsi qu'une nouvelle tranche obligataire avec ACOFI", précise l'entreprise dans un communiqué.

Les installations de ASP3, mises en service entre 2015 et 2017, comprennent 8 parcs photovoltaïques* d'une puissance totale cumulée de 35 MWC, générant chaque année une production électrique de plus de 45 000 MWh, notamment grâce à la plus grande centrale au sol sur trackers située dans les Pyrénées-Orientales au Soler (15 MWc).

L'entreprise renforce ainsi son portefeuille de production détenu en compte propre. A ce jour, l'entreprise annonce 183 MW installés et plus de 1 000 MW en portefeuille.

"Synergie des énergies"

Arkolia Énergies vient également de clore la première tranche du financement bancaire long terme de 135 M€ d'un portefeuille multi-énergies, réalisée auprès de CEPAC (Caisse d'Épargne) avec la participation de Bpifrance, et fait également fait appel à un financement obligataire avec MIROVA et RGREEN.

Cette opération a pour objectif de développer des capacités détenues en propre par Arkolia Énergies. Ce portefeuille multi-énergies de projets à venir comprendra plus de 650 bâtiments solaires (essentiellement agricoles), cinq centrales photovoltaïques au sol et un parc éolien, pour un total de 150 MW.

Ces deux programmes d'investissement s'inscrivent dans la stratégie d'Arkolia Énergies, qui surfe sur deux activités principales : la construction de sites de production d'électricité verte (solaire, éolien et biogaz), et la vente d'électricité issue des sites de production détenus en propre.

"Avec ces opérations, historiques par leur montant et leur complexité, Arkolia conforte sa position de leader dans la construction et l'exploitation de bâtiments solaires agricoles notamment, tout en mixant son offre de production avec des centrales photovoltaïques au sol et un parc éolien, déclare Jean-Sébastien Bessière, directeur et co-fondateur d'Arkolia Énergies. Cette synergie des énergies permet à notre groupe de doubler sa capacité́ de production ENR détenue."

* Le Soler (66), Marmanhac (15), Saint-Paul-de-Tartas (43), Sorgues-Fontgaillardes (84), Saint-Côme (30) et Signes (83).