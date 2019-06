Arkolia Energies obtient un financement de 90 M€

Opérateur énergétique spécialiste en biomasse, solaire et éolien et basé à Mudaison (34), Arkolia Energies annonce qu'il obtient un financement de 90 M€ auprès de la société de gestion financière durable Mirova (affiliée à Natixis Investment), à travers son fonds dédié aux énergies renouvelables Mirova Eurofideme 4.

L'opération financera divers projets solaires et éoliens de l'entreprise héraultaise, qui affiche 300 centrales photovoltaïques, quatre centrales photovoltaïques, et un parc éolien en portefeuille. Mirovia insiste notamment sur son intérêt pour les projets de toitures agricoles 100 kWc développés par Akolia Energies, un "marché créateur de valeur en milieu rural et porteur de sens".

"L'accélération de notre croissance - avec le doublement en 2018 de notre portefeuille de projets, la portée à 81 salariés de notre effectif et la poursuite de notre R&D - nécessite une gestion financière optimisée permanente pour respecter nos engagements et faire face à notre développement avec réactivité tout en préservant notre indépendance", explique Jean-Sébastien Bessière, co-fondateur d'Arkolia Energies.

Parmi les autres dossiers d'Arkolia Energies figure Solarzac, un projet de parc énergétique de grande ampleur dans le Larzac, qui pourrait mobiliser jusqu'à 600 M€ d'investissement. Contesté par une partie des élus locaux et certaines associations, il fait l'objet d'une concertation publique, qui se terminera le 27 juillet.

Arkolia Energies a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 56 M€ (dont 42 M€ pour la construction et 13 M€ pour la vente d'électricité) et prévoit un chiffre d'affaires consolidé 2019 de 90 M€ (72 M€ en construction et 18 M€ en production). Son portefeuille de projets représente une puissance totale de plus de 800 MWc.