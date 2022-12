Gestion des ressources en eau : la nouvelle plateforme Aquifer réunit des innovations vertueuses à partager

La seconde édition des Aqua Business Days se tenait, les 8 et 9 décembre à La Grande Motte (Hérault), sur la thématique "L'eau dans la planification et l'aménagement de la ville et des territoires", organisée par le pôle de compétitivité Aqua-Valley (230 adhérents dont 190 entreprises essentiellement en Occitanie et région Sud Paca, 85 projets innovants labellisés pour un montant total de 134 millions d'euros, dont huit en 2021 pour un montant de 4,1 millions d'euros).

Le pôle de compétitivité annonce la mise en ligne de la plateforme web Aquifer. Ce lancement fait suite à deux années de travail mené sur un projet transfrontalier piloté par neuf partenaires en France, en Espagne et au Portugal.

« Financé par le fonds FEDER du programme européen Interreg Sudoe, le projet Aquifer, coconstruit avec experts, clusters et gestionnaires d'eau, vise à capitaliser de l'information, à tester des solutions innovantes et à centraliser un éventail de pratiques en matière de gestion des eaux souterraines », explique Mylène Hache, chargée de mission au sein du pôle Aqua-Valley et responsable de la mise en place de la plateforme.

Un outil d'aide à la décision en réponse à un constat alarmant

En France, 67% de l'eau utilisée pour produire de l'eau potable provient des eaux souterraines, ressources essentielles qui font partie intégrante du cycle de l'eau, aussi bien pour ses fonctionnalités écosystémiques (soutien du débit des cours d'eau en période d'étiage) que pour la gestion des activités humaines. Mais soumises aux changements climatiques, à la croissance démographique et à nos modes de vie, ces ressources subissent de fortes pressions pouvant entraîner des dégradations de la qualité de l'eau.

« Les eaux souterraines représentent un élément stratégique dans la planification hydrologique et environnementale des territoires, rappelle Mylène Hache. Or pour développer des politiques de gestion adaptées à ces contextes, les décideurs publics et les collectivités territoriales ont besoin de connaissances et d'outils. La nouvelle plateforme Aquifer permet de les soutenir dans l'étude de scenarii à mettre en œuvre et dans leurs prises de décisions. »

Intrusions salines

Dans le cadre du projet Aquifer, 30 pratiques innovantes expérimentées dans 19 pays (Europe, Moyen Orient, Australie, Amérique du Sud...) ont été identifiées puis classées dans un e-book sur la plateforme, permettant de faire une sélection en fonction de l'enjeu environnemental ou de la typologie des pratiques.

Parmi ces bonnes pratiques innovantes qui présentent l'intérêt de pouvoir être réplicables dans d'autres territoires, on retrouve des innovations en lien avec la gestion maîtrisée des aquifères, comme sur le delta du Llobregat en Espagne où l'exploitation des ressources hydrogéologiques a entraîné des problèmes d'intrusions salines.

« La solution consiste à mettre en œuvre des bassins d'infiltration pour maitriser la qualité de l'eau avant infiltration et une barrière hydraulique pour éviter les intrusions salines, explique la chargée de mission. Le projet est d'autant plus intéressant que l'eau injectée provient des eaux usées traitées d'une station d'épuration des eaux. »

Une solution qui peut intéresser le pourtour camarguais de la Méditerranée notamment, où la salinisation des sols s'accélère sous l'effet du changement climatique.

En Occitanie, c'est un outil de mesure et d'aide à la gestion, que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a développé : MétéEAU Nappes permet ainsi d'informer et d'alerter en quasi temps réel sur le niveau des nappes mais aussi d'anticiper les situations de sécheresse ou les risques d'inondations.

Autre exemple : en termes de gestion concertée, GICRESAIT projet d'aquifère transfrontalier, a abouti à un schéma directeur général impliquant pas moins de sept pays (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria).

Un budget de 1,65 million d'euros

La plateforme Aquifer ayant vocation à s'étoffer, les porteurs de projets peuvent proposer en ligne une pratique innovante en matière de gestion des aquifères qui fera l'objet d'une étude par le comité d'évaluation.

Le projet Aquifer, qui se clôture le 30 avril 2023, aura bénéficié d'un budget de 1,647 million d'euros, financés à 75% par l'Europe.

De son côté, Aqua-Valley continue de promouvoir l'ensemble des filières du secteur eau à travers des projets transfrontaliers. Le cluster travaille actuellement en partenariat avec la Catalogne et les Baléares sur un référencement des bonnes pratiques en termes d'économies d'eau et de réutilisation des eaux usées. Un défi collectif.