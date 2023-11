Made in France : la sécheresse s’accentuant, les jarres d’arrosage écologiques Oyas voient s’ouvrir de nouveaux marchés

« Depuis la crise sanitaire, la donne a changé : les gens s'intéressent davantage à leur jardin et se sont renseignés sur les solutions d'arrosage, et depuis 2020 et la succession d'épisodes de canicules et de sécheresse, on est tristement dans l'air du temps ! »

Frédéric Bidault, le directeur de l'entreprise héraultaise Oyas Environnement, rentre du Salon Made in France (MIF Expo), qui se tenait du 9 au 12 novembre à Paris, auquel l'entreprise a participé pour la première fois. Pionnière de l'irrigation par jarres, elle y présentait ses gammes de poteries d'arrosage écologiques, autonomes et économes en eau, entièrement façonnées à la main dans ses ateliers héraultais (Saint-Jean-de-Fos) et vosgien (Fraize).

Cela fera dix ans en 2024 qu'Oyas Environnement a lancé ses poteries d'arrosage, qui s'enterrent, et celles-ci se sont imposées dans le paysage du grand public pour arroser jardins et plantes d'intérieur.

« Nous avions travaillé avec le CNRS, l'INRA et l'Institut européen des membranes de Montpellier pour trouver la porosité médiane pour tout type de plantations, ce qui permet à la terre de puiser l'eau de la poterie jusqu'à atteindre un niveau d'humidité constant, rappelle Frédéric Bidault. Ce qui est une grande différence avec le système d'arrosage traditionnel d'arroser-sécher ou encore le principe du goutte à goutte qui est toujours au même débit alors que notre système est auto-régulé. »

Paysagistes et collectivités intéressés

La gamme d'Oyas se décline aujourd'hui en trois tailles pour le grand public, et l'entreprise propose également des Oyas décorées par des potiers locaux. Mais Oyas Environnement ne s'est pas arrêté en si bon chemin et travaille sur deux axes de développement.

Tout d'abord en R&D : « Notre dernier produit lancé en mars 2023, la Guirland-Oyas, est composé de petites jarres comme des bulles d'eau qu'on enterre, reliées par des tuyaux, et destinées à de plus grandes surfaces que petits jardins ». Le dirigeant ajoute réfléchir « à d'autres projets en rapport avec la céramique et l'eau ».

L'autre axe de diversification, c'est la recherche d'autres marchés que le grand public. Et il n'est pas besoin de regarder bien loin : logiquement, dans un contexte de sécheresse grandissant, les professionnels s'intéressent à cette solution écologique.

« Depuis deux ans, le marché des professionnels, c'est à dire les paysagistes et collectivités, vient vers nous car nos solutions font économiser de l'eau - environ 70% par rapport à un arrosage classique de surface - mais aussi gagner du temps d'arrosage/homme, indique Frédéric Bidault. Et on réfléchit aujourd'hui à adresser le marché de l'agriculture. »

De ses ateliers sortent aujourd'hui quelque 200.000 pièces par an faites à la main... Oyas Environnement, qui préfère taire son chiffre d'affaires, emploie 30 salariés et travaillent également avec une quinzaine de prestataires tourneurs, un métier sur lequel elle peine à recruter : « On recrute des tourneurs en série en permanence mais c'est difficile donc on forme beaucoup. Il faut quatre à cinq ans pour devenir un bon tourneur en série. C'est aussi pour ça qu'on travaille quatre jours par semaine : pour prendre soin des gens ! ».

« Ne pas alourdir notre bilan carbone »

Oyas Environnement commercialise ses jarres d'arrosage chez Botanic exclusivement, ainsi qu'avec des jardineries indépendantes et de petites boutiques locales. Et alors qu'elle n'avait pas vocation à vendre en direct, l'entreprise a également ouvert des boutiques sur les sites de ses ateliers dans l'Hérault et les Vosges pour répondre à la demande. Par ailleurs, et contre toute attente car ses produits sont fragiles et pèsent lourd, l'entreprise commercialise pour près de 60% en e-commerce via son site internet en France.

« Mais nous refusons d'envoyer des colis trop loin pour éviter d'alourdir notre bilan carbone, donc nous montons des ateliers dans les pays pour être au plus proche des clients : nous en avons ainsi créé un en Belgique, près de Bruxelles, avec un partenaire au capital duquel on est monté, et nous réfléchissons à un nouvel atelier en Espagne sur le modèle belge. En Suisse, où la demande est forte, nous avons trouvé un partenaire exclusif qui vient chercher le matériel dans nos ateliers pour le vendre en Suisse. Nous allons également viser l'Allemagne et l'Italie. »

Le concept se faisant petit à petit une renommée, l'entreprise n'a pas échappé au problème de la contrefaçon : « Depuis 2017, le marché s'est ouvert et nous avons observé une vague de contrefaçons ! », regrette Frédéric Bidault.

