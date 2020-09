Avec Inovexus, le Village by CA pousse les start-ups vers des levées de fonds plus ambitieuses

Nouer un partenariat avec Inovexus, accélérateur de start-up franco-américain, afin d'élargir l'offre d'accompagnement de l'innovation déjà proposée aux start-ups des Villages by CA et de leur écosystème. Tel est le projet mené à bien par les trois caisses régionales du Crédit Agricole du Languedoc, de Toulouse et de Centre-Loire. L'association passe par une nouvelle structure, Village3, qui a pris 15 % de participation au capital d'Inovexus.

"L'intérêt pour Inovexus est de s'entourer d'experts pour sourcer les différentes start-ups françaises, notamment avec un accès privilégié aux 900...