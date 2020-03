L'aéroport de Béziers booste son activité d’aviation d’affaires avec Sky Valet

Le 5 mars, l'aéroport Béziers Cap d'Agde annonce qu'il rejoint le réseau Sky Valet Connect avec pour ambition de booster son activité d'aviation d'affaires, qui représente aujourd'hui, selon le directeur du syndicat mixte Pascal Pintre « 5 à 10 jets privés par semaine, soit quelque 200 mouvements par an, essentiellement concentrés entre juin et septembre et directement liés à la proximité de la station balnéaire du Cap d'Agde ».

Sky Valet est le fixed-based operator (FBO) du groupe Aéroports de la Côte d'Azur, numéro 2 européen en matière d'aviation d'affaires. Le réseau est présent dans 22 destinations réparties au Portugal, en Espagne et en France, notamment sur l'aéroport de Paris-Le Bourget. En 2018, Sky Valet a créé le label Sky Valet Connect « qui permet à des FBO de conserver leur indépendance tout en bénéficiant de la visibilité, de l'expertise marketing et commercial de Sky Valet ».

Avec la convention de partenariat signée entre l'aéroport régional et Sky Valet, l'infrastructure biterroise devient une destination du réseau d'aviation d'affaires Sky Valet Connect.

Un réseau de destinations dans 5 pays

Avec ses escales labélisées Sky Valet Connect, le réseau compte aujourd'hui 29 destinations dans cinq pays. Il est présent en France (Cannes, Saint-Tropez, Avignon, Béziers-Cap d'Agde, et Paris-Le Bourget), en Espagne (Gérone, Barcelone, Palma de Majorque, Valence, Ibiza, Malaga, Madrid, La Corogne et Saint Jacques de Compostelle), au Portugal (Porto, Cascais, Lisbonne, Beja, Faro, Madère et Les Açores), en Italie (Trieste, Cuneo) et en Bulgarie (Sofia, Bourgas et Gorna Oryahovitsa).

« C'est une étape importante pour l'aéroport de Béziers Cap d'Agde d'intégrer un réseau international comme celui de Sky Valet, commente Gille d'Ettore, président du syndicat mixte et de la communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée et maire d'Agde. Grâce à cet accord, nous allons mettre à la disposition de nos clients les plus exigeants nos infrastructures et la meilleure qualité d'accueil. Avec Sky Valet, nous disposons de tous les outils pour nous développer sur un nouveau marché présentant un potentiel de croissance important. » « L'offre Sky Valet Connect donnera, à l'aéroport de Béziers, immédiatement accès à la puissance commerciale, à la notoriété de la marque et du réseau, ainsi qu'une visibilité internationale accrue, ajoute Michel Tohane, vice-président exécutif de Sky Valet et directeur de la BU Aviation générale du groupe Aéroports de la Côte d'Azur. Ce nouveau partenariat marque une nouvelle étape de notre programme d'expansion et conforte notre ambition de densifier notre maillage territorial. »

L'attractivité des stations balnéaires et de la viticulture

Le directeur du syndicat, Pascal Pintre, souligne que l'aéroport est ainsi « le 1e aéroport d'Occitanie à intégrer le réseau Sky Valet. Toulouse a sûrement une forte activité d'aviation d'affaires mais de partenariat avec eux. Les plus proches sont Avignon et Nice ».

« Sky Valet participe à de gros salons où toutes les compagnies d'aviation d'affaires font leur marché et regardent les destinations où elles peuvent faire atterrir leurs appareils. Nous y serons donc référencés et identifiés, précise-t-il. Nous souhaitons adresser le marché du business mais surtout celui du tourisme d'affaires, c'est-à-dire les gens qui voyagent en jets privés dans des conditions d'affaires mais viennent pour leurs loisirs au bord de la Méditerranée. »

Car l'infrastructure aéroportuaire mise sur plusieurs atouts à même d'attirer cette population : les stations balnéaires à proximité et la filière vitivinicole qui voit de plus en plus d'investissements réalisés par des étrangers.

« A plus long terme, cela peut aussi intéresser les dirigeants d'entreprises, ajoute Pascal Pintre.

Afin de répondre aux standards de qualité attendus par le réseau spécialisé d'assistance aéroportuaire, l'aéroport de Béziers a prévu déjà de lancer des travaux courant 2020 afin de réaliser une extension du terminal de 100 m2 qui hébergera un salon d'affaires et une salle de repos, soit un investissement de 200 000 à 250 000 €.

Dans le viseur de la Commission européenne

L'aéroport Béziers Cap d'Agde propose 8 destinations en Europe : Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Manchester, Edimbourg, Düsseldorf Weeze, Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi. Il a enregistré en 2019 son plus haut niveau de fréquentation depuis sa création en 1974, avec 267 712 passagers (+ 14, 6 %).

Le 2 mars dernier, la Commission européenne a ouvert une enquête sur l'attribution d'aides publiques à l'aéroport de Béziers sur une période allant de 2007 à aujourd'hui, afin de vérifier si les aides publiques perçues respectent les règles de concurrence.